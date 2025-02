Utrujeni zmaji brez ognja

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 20. kolu lige ABA izgubili z Igokeo s 85:90 (29:21, 50:40, 67:60). Ljubljanska vrsta je doživela drugi poraz na zadnjih dvanajstih tekmah v regionalni ligi. V Tivoliju je morala priznati premoč Igokei, ki je s tem Olimpijo prehitela na lestvici, saj je dobila tudi prvo medsebojno srečanje sredi oktobra. Vseeno zmaji z dvanajstimi zmagami ostajajo med prvimi šestimi ekipami.

Za zasedbo Zvezdana Mitrovića je to sicer prvi poraz v regionalnem tekmovanju v 2025, a hkrati četrti na zadnjih šestih tekmah. Tri dvoboje je izgubila v zaključku rednega dela evropskega pokala, vmes pa premagala skromna Split in Mornar.

Za Ljubljančane je bila to šestnajsta tekma v 26 dneh in prav utrujenost oziroma nezbranost v odločilnih trenutkih sta prevesila tehtnico na stran nepopustljivih gostov iz Banjaluke. Ti so v zadnji četrtini naredili delni izid 11:0 in v 35. minuti prvič prešli v ospredje. V zadnjih 90 sekund sta ekipi vstopili poravnani (79:79), trojka Vasilije Pušice ob neustrezni obrambi Joana Beringerja pa je bila odločilna za končni razplet.

Cedevita Olimpija – Igokea 85:90 (29:21, 50:40, 67:60) Dvorana Tivoli, 1750 gledalcev, sodniki Belošević, Stefanović (oba Srbija), Gracin (Hrvaška). Cedevita Olimpija: Stewart 23 (5:6), Robinson 12, Nikolić 9, Glas 5, Blažič 15 (2:2), Beringer 2, Stipanović 7 (1:2), Tasić 12 (5:6); Igokea: Radošić 13 (3:5), Gavrilović 9 (1:2), Jones 21 (6:6), Pušica 15 (4:4), Milosavljević 8 (6:6), Simanić 4, Marić 10 (2:3), Carter 10; prosti meti: Cedevita Olimpija 11:15, Igokea 22:26; met za tri točke: Cedevita Olimpija 10:30 (Blažič 3, Nikolić 3, Stewart 2, Glas, Tasić), Igokea 6:16 (Pušica 3, Radošić 2, Jones); osebne napake: Cedevita Olimpija 25, Igokea 21; pet osebnih: Carter (37.), Jones (37.).

Najboljši domači posamezniki so bili Dewayne Stewart s 23 točkami (met 8:11), Jaka Blažič, ki je vseh 15 točk dosegel v prvem polčasu, ter Devin Robinson (12 točk, 9 skokov).

Cedevito Olimpijo naslednji teden čaka najprej povratna četrtfinalna tekma pokala Spar proti Iliriji in nato verjetno nastop na zaključnem turnirju v Ljubljani, regionalno tekmovanje pa se bo nadaljevalo v začetku marca. Ljubljančani bodo v 21. kolu gostovali pri Budućnosti, nato pa bodo gostili Crveno zvezdo.