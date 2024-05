Za konec črnega niza se je Dončić zahvalil košarkarskim bogovom

V nadaljevanju preberite:

Z nasmehom olajšanja in dvignjenima rokama je Luka Dončić pogledal proti stropu dvorane, ko je prvi met za tri točke šel skozi obroč. Za konec črnega strelskega niza se je zahvalil košarkarskim bogovom, nato še štirikrat zadel izza črte in povedel Dallas do gladke zmage nad Oklahomo s 119:110. Serija se seli v Teksas, po 30-minutnem poletu bo naslednja tekma na sporedu že v soboto.

»Razlika je bila v moji miselnosti, igral sem z več energije, enostavno sem vedel, da moram začeti zadevati in potem mi bo sledila tudi ekipa. To je bila ena najtežjih tekem, ki sem jih doslej odigral, na parketu se mučim, a vseeno poskušam pomagati soigralcem,« je Dončić potrdil, da bolečine v kolenu še niso preteklost. Že v prvi četrtini je dosegel 16 od svojih 29 točk na tekmi, z 10 skoki in sedmimi asistencami se je približal ravni, s katero je postal najboljši strelec rednega dela sezone.