Zapele so pesti in razbite steklenice

Košarkarji Partizana so pred dnevi gostovali v Ljubljani in kot ponavadi je njihova tekma z domačo Cedevito Olimpijo napolnila tribune Stožic, evropske predstave črno-belih v Areni Beograd pa so zaradi izjemnega ozračja praznik za oči in ušesa, zato jih obiskujejo tudi košarkarski navdušenci iz Slovenije.

Toda nad Partizan oz. štiri njegove igralce – Carlika Jonesa, Isaaca Bongo, Sterlinga Browna in Franka Ntilikino – je padla močna senca, potem ko je bila ta druščina udeležena v hudem incidentu pred enim od beograjskih nočnih klubov. Bojda ni mogla ostati mirno ob rasističnih opazkah skupine navzočih, ti naj bi verbalno poniževali tudi spremljevalke košarkarjev. Posebej agresiven je bil nato Jones, ki je s steklenico poškodoval enega od udeležencev prepira. Temeljita preiskava bo razkrila, kaj se je zares dogajalo sredi noči, dejstvo ali je šlo za lažje poškodbe ali hujše, bo vplivalo tudi na izrečene kazni.

Na dlani je tudi, da si športniki s ponočevanjem prav dobre usluige niso naredili, iz KK Partizan pa so sporočili, da so omenjene igralce napadli huligani in so se ti morali ubraniti. Klubski pravilnik obnašanja pa je jasen in tako bodo sledili ukrepi ...