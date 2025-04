Borbeni Olimpiji se beograjskih velikanov ni treba bati

V Stožice se je vrnila košarkarska evforija, na lepo polnih tribunah ni manjkalo navijačev Partizana, a jim tudi domači niso ostali dolžni. Košarkarji Cedevite Olimpije se slovitega evroligaškega tekmeca niso ustrašili, v zadnji četrtini so se približali na štiri točke, na koncu pa klonili z 71:81.

Tekmo so domači začeli slabo, Partizanu so dovolili preveč prostora na trojki, kapetan Vanja Marinković je ponujeno izkoristil in po 11:0 na začetku tekme je moral Zvezdan Mitrović prvič posredovati. Olimpija je zadihala, Partizana pa se ni ustrašila, ostajala je na nekaj manj kot 10 točkah zaostanka in se nekajkrat tudi približala.

FOTO: Cedevita Olimpija

Vedno, ko so zmaji prišli zraven, je Partizan presekal njihov nalet z novo trojko, individualna kakovost moštva, ki je šele v zadnjih dveh krogih ostalo brez končnice v evroligi, je na koncu pretehtala. V zadnji četrtini je Olimpija pritisnila z agresivno obrambo in stopila zaostanek, večkrat so prišli na le -4, za nov uspeh proti Partizanu, ki v Ljubljani težko prihaja do zmag, pa je tokrat zmanjkal nekoliko boljši strelski večer.

Kljub porazu so v zmajevem gnezdu lahko optimistični, pred končnico je forma še vedno prava, konkurirajo lahko tudi slovitim tekmecem iz Beograda. Ki so igrali v polni zasedbi, z minutažo nosilcev igre, ki pritiče pomembni tekmi. Partizan je na koncu zadel 8 trojk iz 17 poskusov, Olimpija le štiri, domačini so izgubili tudi skok (24:27), so pa zadeli 25 prostih metov, črno-beli le devet.

FOTO: Cedevita Olimpija

Najboljši strelec pri domačih je bil Brytnon Lemar s 17 točkami, D.J. Stewart jih je dosegel 13, pri Partizanu je bil najbolj učinkovit Marinković s 14 točkami. Olimpija bo redni del sezone v ABA ligi zaključila naslednji konec tedna proti Krki.