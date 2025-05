Alonso odhaja, prihaja Alonso 2.0

Španski nogometni strateg Xabi Alonso se bo po koncu sezone poslovil z mesta glavnega trenerja nemškega prvoligaša Bayerja iz Leverkusna. V Nemčiji in Španiji so se že pojavila ugibanja o tem, da bo Alonso zamenjal Carla Ancelottija pri Real Madridu. Leverkusen pa naj bi že našel njegovo zamenjavo.

Alonso je včeraj stopil pred javnost in razkril novico, da je napočil pravi trenutek za napoved slovesa z mesta trenerja Bayerja. Karizmatični strateg uradno ni želel napovedati, kaj bo njegova naslednja poteza, češ da ni še pravi trenutek, da bi preveč govorili o prihodnosti.

Španski in nemški mediji so poročali, da se je 43-letnik že strinjal, da se pridruži Realu in se bo po klubskem svetovnem prvenstvu povezal s španskim velikanom, kot zamenjava za Ancelottija, Leverkusnu pa bo plačal odškodnino v višini okoli 12 milijonov evrov.

Ko je Alonso prevzel vodenje nemške zasedbe oktobra 2022, je Leverkusen popeljal do dvojčka lovorik v ligi in pokalu v sezoni 2023/24, ko so lekarnarji osvojili prvi naslov v bundesligi v zgodovini kluba in s tem končali 11-letno prevlado Bayerna iz Münchna. Marca 2024 je Alonso izjavil, da bo ostal v klubu kljub poročanju o velikem zanimanju Liverpoola, Reala in Bayerna Münchna, za katere je igral. Blestel je tudi z reprezentanco Španije, s katero je osvojil svetovni in evropski naslov. Po enem letu so snubci očitno bili močnejši.

Lani je osvojil dvojno krono v Nemčiji. FOTO: Thilo Schmuelgen/ Reuters

Alonso bo še zadnjič na domači klopi v nedeljo proti Borussii Dortmund, pred svojo zadnjo tekmo kot trener Leverkusna v gosteh pri Mainzu. »Moramo uživati v tem trenutku, čeprav z mešanimi čustvi. Danes zjutraj sem govoril z igralci, osebjem, ki je bilo z mano v teh neverjetnih, fantastičnih treh letih,« je dejal Alonso.

»In zdaj je trenutek, da to delim v nedeljo, še posebej z navijači, v nedeljo na stadionu, kjer sem doživel velika čustva in kjer sem postal to, kar sem zdaj. Nogomet je trenutek in mislim, da je dober trenutek za vse. Uživajmo do zadnjega trenutka. Lahko smo srečni in ponosni na to, kar smo dosegli, vedno z dobrim občutkom, da peljemo klub v pravo smer,« je navijačem popihal na dušo Alonso.

Leverkusen je obrambo naslova končal z nedeljskim remijem proti Freiburgu z 2:2, kar je potrdilo Bayern kot prvaka v tej sezoni. Alonsova ekipa bo končala na drugem mestu ne glede na izid zadnjih dveh tekem.

Cesc Fabregas se je izkazal v Italiji. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Medtem se je izvedelo, da ima Leverkusen že njegovo menjavo. To naj bi bil še en nekdanji španski reprezentant Cesc Fabregas, ta čas trener italijanskega Coma v serie A. Fabregasu gre zelo dobro s klubom, v katerem ima lastniški delež, bil je celo izbran za trenerja meseca. V Nemčiji mu že pravijo Alonso 2.0.