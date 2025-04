Florentino Perez koleba, njegov finančni guru želi drugega trenerja

Realova sezona brez vidnejše nogometne lovorike je vse verjetnejša, s čimer se bo najbrž tudi končal mandat trenerja Carla Ancelottija leto dni pred iztekom pogodbe. »Želel bi si jo izpeljati do konca,« je Italijan sicer dal vedeti, da ima še dovolj motivov, a v madridskem klubu so ga že prekrižali. Vodilni športni dnevnik Marca razkriva, da je vodstvo kluba pod taktirko predsednik kluba Florentina Pereza sicer že izbralo Xabija Alonsa, zdajšnjega trenerja Bayerja iz Leverkusna.

Jürgen Klopp bi se zaradi Reala vrnil v trenerski posel. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Toda Perez še ni povsem prepričan in koleba, drugačno mnenje ima njegova vplivna desna roka v podobi Maročana, v Švici izbrušenega bančnika in vlagatelja Anasa Laghrarija. Perezov finančnik je tudi njegova glavna opora pri ustanovitvi superlige in eden od vodij podjetja A22, ki bdi nad famoznim projektom. Laghrari je Perezu predlagal naj resno razmisli o Jürgenu Kloppu, ki ga Maročan obožuje.