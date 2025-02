Bijol ga je poskusil prepričati, pa ni šlo

Pogosto so tekme Udineseja pod posebnim drobnogledom tudi med slovenskimi ljubitelji italijanskega nogometnega prvenstva. To je pač klub, ki je med vsemi v serii A najbližje naši meji, za povrh pa je med udarnimi aduti moštva eden vodilnih slovenskih reprezentantov Jaka Bijol. Črno-beli dres videmskega kluba nosi še en član naše izbrane vrste – Sandi Lovrić.

S soigralci sta se v Lecceju veselila zmage z 1:0, edini gol na tekmi je prispeval z enajstmetrovke Lorenzo Lucca. Prav ta je pritegnila nenavadno veliko pozornosti, saj že dolgo ni bilo takšnega prepiranja o tem, kdo bo izvedel ta kazenski strel. Čeprav gre za drugačen interni dogovor, je žogo vzel Lucca in je ni hotel dati iz rok. Prepričeval ga je o nasprotnem tudi Bijol, se zapletel z njim v verbalni dvoboj, pa se umaknil, nakar so poskusili trmastega soigralca pregovoriti še nekateri nogometaši Udineseja, tudi izkušena Čilenec Alexis Sanchez in Šved Jesper Karlström, toda pri tem niso bili uspešni. Lucca je resda zabil gol, vendar pa ga je štiri minute pozneje zaradi nedopustnega obnašanja trener Kosta Runjaić, Dunajčan srbskih korenin, poslal z igrišča. Bijol je igral vso tekmo, Lovrić pa 77 minut.