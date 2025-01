Bijol in Lovrić favoritu odščipnila dve točki

Nogometaši Udineseja so v 20. kolu italijanske lige gostili drugouvrščeno Atalanto in se razšli brez zadetkov. V Vidmu je bila domača zasedba v prvem polčasu nevarnejša, po eno priložnost sta imela tudi Jaka Bijol in Sandi Lovrić, ki sta začela v prvi postavi, najlepši priložnosti pa je ob koncu polčasa zapravil Alexis Sanchez, ko je najprej zadel vratnico, nato pa še prečko.

V drugem polčasu takšnih priložnosti ni bilo, ekipa iz Bergama je zelo malo pokazala v napadu, tako da je ostalo pri 0:0. Lovrić je igral do 67. minute, Bijol pa vso tekmo.

V nedeljo bo Venezia Domna Črnigoja gostila Inter.