Bravo in Mura podaljšala niz brez zmag

Nogometaši Brava in Mure so se na tekmi 32. kola Prve lige Telemach v Ljubljani razšli brez zmagovalca – 1:1 (0:1; Pečar 95.; Cipot 2.).

Prav ta dvoboj je tako ljubljanskemu moštvu kot tudi soboškemu ponudil priložnost za prekinitev daljšega niza brez zmag. Ta je pri obeh moštvih pred današnjim obračunom trajal že pet tekem. Na koncu pa sta ekipi z goloma ob samem začetku in prav ob koncu tekme poskrbeli, da je ta niz še za eno tekmo daljši ...

Pod taktirko novega stratega na klopi so tekmo bolje začeli Prekmurci. Izbranci Srba Ivana Kurtušića so se že v uvodni minuti podali v napad in bili nagrajeni s prostim strelom. Z okrog 25 metrov je žogo močno proti vratom poslal Robert Murić, vratar Brava Matija Orbanić je bil že premagan, a je žoga zadela okvir. Ob odboju se je na pravem mestu znašel kapetan črno-belih Kai Cipot, ki jo je poslal v mrežo.

Uvodna pobuda Mure je sicer botrovala kot eni redkih pravih priložnosti za goste. V nadaljevanju so terensko nadvlado vzpostavili Šiškarji, ki pa so nizali jalove napade vse do pete minute sodnikovega dodatka drugega polčasa.

Žoga je takrat v kazenskem prostoru prišlo do Jakoslava Stankovića, ta sicer ni prišel do strela, je pa žogo odbil do Martina Pečarja, ki je s 13 metrov meril natančno v spodnji levi kot.

Domačini so imeli sicer na tej tekmi veliko prednost v strelih na vrata (16:6) in tudi v okvir (6:1), a vse do konca tekme so ti bili premalo natančni.

Omeniti pa še gre, da so bili blizu podvojitve vodstva v 90. minuti gostje. Takrat so ustvarili svojo drugo pravo priložnost. Znova so nevarnost pripravili s prostega strela, Edin Juladržija je s poskusom s 17 metrov zadel vratnico.

Bravo z 41 točkami ostaja na 5. mestu prvenstvene lestvice, Mura je s 34 na 7.

V prihodnjem kolu bodo Šiškarji gostovali v Lendavi, Prekmurci pa v Radomljah.