Domžale zapravile priložnost za pobeg z dna, jutri derbi med Celjem in Olimpijo

Dvaintrideseto kolo v 1. SNL prinaša nov derbi med branilci naslova državnega prvaka iz Celja in vodilno ekipo Olimpije. V četrtek se je zmage z 2:1 v polfinalu pokala NZS veselila ekipa španskega trenerja Alberta Riere. Se mu bo na štadionu Z'dežele oddolžil rojak Victor Sanchez? Srečanje se bo začelo v nedeljo ob 17.30.

Nogometni konec tedna na Slovenskem je odprla tekma v Domžalah. Razpletlo se je z delitvijo točk 1:1. Gola sta dosegla Mark Strajnar, ki je gostitelje popeljal v vodstvo v 12. minuti, in Haris Kadrić, ki je za Primorje izenačil v 36. Domžalčani so zamudili lepo priložnost, da bi se vsaj začasno na lestvici z zadnjega povzpeli na predzadnje mesto, saj so proti Primorju imeli več kot pol ure igralca več (v 59. minuti je bil izključen Nik Jermol), a tega niso znali izkoristiti.

Ob 17.30 se bo začel dvoboj Maribora in Radomelj. V nedeljo bo še tekma med Nafto in Koprom, v ponedeljek pa v Stožicah med Bravom in Muro.