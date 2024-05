Budimpešta dobila finale lige prvakov

Evropska nogometna zveza (Uefa) je odločala o prizoriščih klubskih finalov v naslednjih dveh letih. Finale lige prvakov leta 2026 bo v Budimpešti, odločitev o lokaciji finala leta 2027 pa je prestavljena na september, ko bodo na voljo načrti za prenovo štadiona San Siro v Milanu.

Spomnimo, finale sezone 2023/24 v ligi prvakov bo 1. junija letos na štadionu Wembley v Londonu, ko se bosta pomerila Borussia Dortmund in Real Madrid. Prihodnje leto pa bo finale lige prvakov gostila Allianz Arena v Münchnu.

Finalni obračuni evropske lige v letih 2026 in 2027 bodo potekali v Istanbulu in Frankfurtu, finalna dvoboja konferenčne lige pa v Leipzigu (2026) in Istanbulu (2027). Finale lige prvakinj leta 2026 bo v Oslu, za leto 2027 se bo začel nov postopek prijave. Ker je bila Nemčija že izbrana za gostiteljico finalnih klubskih tekem Uefe za leti 2026 in 2027, kandidature Stuttgarta niso upoštevali.