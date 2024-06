Matjaž Kek napovedal: Jaka Bijol bo zamenjal Jana Oblaka

Konec tedna se bo začelo zares tudi za slovensko nogometno reprezentanco. Jutrišnji tekmi z Dansko (18) bo sledil četrtkov slovanski derbi s Srbijo v Münchnu, »grande finale« bo vnovično snidenje z Anglijo v Kölnu. Ves teden smo analizirali možnosti Slovencev za preboj v osmino finala in približali utrip iz našega tabora, zdaj bo šlo zares tudi na igrišču. O prvem nastopu Slovenije na evropskem prvenstvu po 24 letih smo se skupaj z nekaterimi kolegi pogovarjali s slovenskim selektorjem Matjažem Kekom.

Matjaž, kako močno se zavedate vse večje bližine premiere Slovenije na euru 2024? Ob prihodu na letališče v Düsseldorfu so vas pozdravili z vodnimi topovi, številnim se je povečal utrip. Se to stopnjuje?

Za zdaj vsi fantje delujejo normalno – nekateri bolj sproščeno, nekateri pa že v napetem pričakovanju vsega, kar nas čaka, začenši z Dansko. Želim si, da bi se čim prej začelo in naj se žoga zakotali. Res pa je, da nihče od igralcev še ni bil del eura, niti mi v strokovnem štabu ne, le ekonom »Čine« in fizioterapevt Šavnik leta 2000.

Slovenijo ste vodili tudi leta 2010. Lahko primerjate prvo tekmo z Alžirijo v Afriki (1:0) in zdaj Dansko?

To sta dve različni obdobji, so drugi fantje, res pa je spet veliko tekmovanje. Afrika se je zgodila po uspehu zlatega rodu, zdaj smo čakali 15 let. Najbrž pa je euro močnejši turnir od mundiala, če imaš v svoji skupini Dansko, Srbijo in Anglijo.

Matjaž Kek komaj čaka na slovensko premiero. FOTO: Leon Vidic

No, danski vratar Schmeichel je najbrž boljši od tedanjega alžirskega?

(smeh) Upam, da se mu pripeti nekaj podobnega kot Alžircu po bombi Roberta Korena.

Res igrate v zahtevni skupini, toda že prva tekma z Dansko vam lahko prinese ogromno, kar je potrdil tudi Andraž Šporar. So fantje nared za ta izziv?

Ne le zmaga, vsaka točka na evropskem prvenstvu je pomembna, predvsem smo po vseh analizah avtsajderji. Igramo proti reprezentanci, ki sodi med deset na svetu, mnogi imajo Dance za tihe favorite, četudi so imeli težave nazadnje v Katarju.

Kako bi jih opisali?

Kot ekipo fantastičnih posameznikov, ki jih vodi pravi gospod na selektorski klopi; Kasper Hjulmand premore nesporno znanje. Ni lahko iskati ravnotežja z vsemi temi zvezdniki.

Če doslej nismo imeli težav s sodniki zaradi našega vedenja na igrišču, verjamem, da bo tako tudi v Nemčiji. Obenem govorimo o nogometu, čustvih – mimogrede lahko zanese vsakogar, tudi mene. A to je euro, na katerem bodo ostali v igri le najboljši v Evropi.

Nimate česa izgubiti proti Danski?

S tem se ne strinjam. Vse, kar bomo dobili, pa bo za Slovenijo odlično.

Kako zanesljiva je dva dni pred tekmo vaša začetna enajsterica?

Imam dve polovični dilemi … Saj veste, da je znano, kako so pri nas stvari postavljene, navsezadnje smo dolgo iskali rešitve. V vsaki tekmi bomo morali ohranjati visok ritem, zato bo pomembnih vseh pet menjav, ko se bo tekma lomila. S tem v generalki z Bolgarijo nisem bil zadovoljen.

Kako pomembni so pri tem treningi?

Zelo. Fantje so poiskali sami sebe prav na treningih. Nenehno jim govorim, da je pomemben vsak kontakt, vsaka žoga že na treningu, 80-odstotni pristop ni dovolj. Tudi zaradi tega je udarna enajsterica znana, vselej pa lahko pride do sprememb, saj imamo dovolj širok igralski kader, da lahko zagotavljamo agresivnost v igri in »duelih«, imamo tudi kakovost. Vesel sem, da se izogibamo poškodbam.

Matjaž Kek med novinarsko konferenci. FOTO: Leon Vidic

Kaj pričakujete od Dancev, Christian Eriksen bo posebej čustven zaradi skoraj tragičnih dogodkov med zadnjim eurom?

Danci so na vsakem koraku samozavestni. Močno spoštujem Eriksena in to, da mu je uspelo priti nazaj po srčnem zastoju. In to na visoki ravni. Je zvezdnik Danske, obenem pa lani v Købenahvnu ni igral, a smo imeli še več težav! Danska je uigrana, izkušena, igra raznovrstno in na vse to se poskušamo pripraviti. Premore širino, toda na igrišču gre vedno za tekmo enajstih proti enajstim, kar je za nas samo dobro.

Kako dobro so pripravljeni igralci na spremembe v odnosu do sodnikov in v komunikaciji z njimi? Slovenski kader je morda manj širok, morebitni rumeni kartoni zaradi napačnega vedenja bi vam močneje ponagajali kot komu drugemu.

Pogovarjamo se o nogometni inteligenci, o inteligenci prepoznavanja problemov, ki jih lahko prinese nekaj, kar ne sovpada z jasno postavljenimi pravili. Pogovarjali smo se z Vladom Šajnom, enim od najbolj odgovornih na Uefi v kontekstu sojenja, menim, da nam je bilo dovolj nazorno povedano in pokazano, za kaj po novem gre. Sodniki hočejo spoštovanje ne le v kontekstu parole »Respect«, pač pa dejansko spoštovanje med igro in tudi oni bodo poskušali biti bolj ljudski in več komunicirati – seveda z igralci, ki jim je to dovoljeno.

Slovenski nogometaši so se poskušali čim bolj uigrati in zbližati tudi z igranjem t. i. »pepčka«, na katerem je sodeloval tudi vratar Jan Oblak (desno). FOTO: Leon Vidic

Pričakujete težave?

Koga ste izbrali, da bo komuniciral s sodniki, kapetan Jan Oblak namreč prebiva v vratih oziroma pogosto na drugi strani igrišča?

S sodniki bo v omenjenem primeru komuniciral Jaka Bijol.

Kaj bi sporočili navijačem pred Stuttgartom?

Vsem, ki bodo šli na pot, se zahvaljujem in jih močno spoštujem, navsezadnje to ni poceni. Hvala celotni Sloveniji, smo na veličastnem dogodku, o katerem govori ves svet. Vesel in srečen sem, da je Slovenija v izbrani družbi.