Čeferin: To si domišljajo odrasli, ki vodijo vojne, otroci pa so nedolžni

Pred tekmo za evropski superpokal v Vidmu, kjer se bosta pomerila PSG in Tottenham (21.00), se je oglasila Evropska nogometna zveza (Uefa). Njena Fundacija za otroke je napovedala nova partnerstva z organizacijami Zdravniki sveta, Zdravniki brez meja in Humanity & Inclusion, s katerimi bodo zagotovili nujno pomoč otrokom v Gazi. Pobuda sledi preteklim projektom Uefine fundacije v Ukrajini, Afganistanu, Libanonu, Sudanu, Siriji in Jemnu, kjer so pomagali otrokom, prizadetim zaradi vojn.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin predseduje tudi Uefini fundaciji za otroke, ki je doslej podprla že 577 projektov v 138 državah.

»Ne glede na to, kaj si domišljajo odrasli, ki vodijo vojne, so otroci nedolžni. A v vseh konfliktih umirajo vsak dan in moramo pomagati tistim, ki jim skušajo omogočiti bolj znosno in normalno življenje. Kot odrasli, starši, sosedje in ljudje imamo dolžnost stati ob strani otrokom, ko nas potrebujejo. Včasih je že najmanjša gesta opomnik, da niso sami. Sami ne moremo spremeniti sveta – a otroci ga lahko in ga bodo, če jim zagotovimo varnost, ljubezen in upanje, ki jih potrebujejo za rast,« je poudaril Čeferin. Petdeset otrok bo sodelovalo na nogometnem večeru v Vidmu.