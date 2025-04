Čeferin: V samo desetih letih smo pomagali skoraj petim milijonom otrok

Uefina fundacija za pomoč otrokom je v četrtek praznovala deseto obletnico, vodilni mož Uefe Aleksander Čeferin pa je ob tem jubileju pohvalil dosedanje delo organizacije. Fundacija je bila ustanovljena na pobudo bivšega predsednika Uefe Michela Platinija z namenom zagotavljanja pomoči otrokom po celem svetu.

»V prvi vrsti gre za podporo otrokom iz ranljivih skupin in uporabo nogometa za spodbujanje strpnosti in radosti,« je dejal za Uefo.

Fundacija za pomoč otrok ima trenutno odprtih 128 projektov, od leta 2015 so preuredili in zgradili sto igrišč in skupno podprli 577 projektov v 138 državah. Slovenija je bila vključena v dva projekta, in sicer leta 2024 in 2025, ko je z Bosno, Hrvaško in Srbijo gostila mladinske športne igre.

Ambasador fundacije za pomoč otrokom Ivan Rakitić. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

»V samo desetih letih smo pomagali skoraj petim milijonom otrok, ki živijo v težkih in nevarnih razmerah. S 500 projekti v skoraj 140 državah je fundacija prinesla upanje, veselje in resnično spremembo številnim skupnostim, ki to najbolj potrebujejo. Že zdaj smo ponosni na naš vpliv, čeprav to vidimo šele kot začetek,« še je dodal prvi mož Uefe.

Uefa bo za proslavitev jubileja med nogometne partnerske organizacije razdelila milijon evrov, ki jih bodo lahko porabile za razvoj novih projektov v sodelovanju z nevladnimi organizacijami.

»Otroci so ogledalo. Odražajo svet, ki jim ga ponujamo. Upam, da bomo ob našem 20. rojstnem dnevu govorili o tem, kako se je slika sveta, ki ga vidimo danes, spremenila na bolje in da sta tako UEFA kot njena fundacija zrasli – ne le po velikosti ali ugledu – ampak tudi v srcu ter človečnosti. Z upanjem in pravimi orodji lahko in bodo otroci zgradili svetlejšo prihodnost,« je sklenil Čeferin.