Čez dan trener v premier ligi, zvečer ob pivu v pubu gleda nogomet

Ko je Vitor Pereira sredi sezone prevzel vodenje Wolverhamptona, so bili volkovi na robu cone, ki vodi v drugo angleško ligo. Nato je Portugalec povsem preporodil moštvo in že nekaj tednov pred koncem sezone zagotovil obstanek, prvič po letu 1972 je Wolverhampton pod njegovim vodstvom nanizal štiri zmage zapored v premier ligi.

Zvečer pa Pereira živi kot običajen Anglež: rad obiskuje manj turistične lokalne pivnice, kjer zvečer spije kakšno pivo, gleda nogomet in si dela zapiske. Z veseljem si vzame čas tudi za ljudi, ki ga želijo pozdraviti, večinoma pa ga pustijo pri miru, da uživa v svojih večerih.

"Pogosto zahaja k nam, sede v zadnjo vrsto in spremlja nogometno tekmo, ob tem spije kakšno pivo, tudi pomočnik trenerja je pogosto z njim. Ljudje ga pozdravijo, a mislim, da jih večina sprva sploh ni vedela, kdo je. Zdaj mu čestitajo, ko Wolverhampton igra dobro. Velikokrat pride tudi z družino in igra pikado, ljudjem je zelo všeč, da je ljudski in se obnaša tako, kot okolju pritiče," je povedal točaj v eni od priljubljenih pivnic Pereire na obrobju Wolverhamptona.

The Swan je ena najljubših pivnic Pereire. FOTO: Facebook

Njegovo obiskovanje pubov je zbudilo veliko zanimanja, na družbenih omrežjih navijači pogosto delijo fotografije z njim in ugibajo, kateri pub bo izbral tisti večer. Pereira se je hitro prelevil v pravega Angleža.