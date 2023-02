Chelseajevi milijoni še vedno ne dajejo rezultatov

V obračunu dortmundske Borussie in Chelseaja se je zadetku v prvem polčasu najbolj približal João Felix, ki je zatresel vratnico Nemcev. Ti so sicer uživali v terenski premoči, a so bili pozimi močno okrepljeni Angleži nevarnejši iz protinapadov. Toda ravno tako so premožni gostje nato prejeli edini gol na tekmi, ki jim ga je po izjemnem prodoru s svoje polovice pa vse do vrat Kepe Arrizabalage zabil Karim Adeyemi v 63. minuti. Chelsea tako ostaja pri le eni zmagi na devetih tekmah v letu 2023.

V dvoboju dveh velikih presenečenj skupinskega dela si je Club Brugge pred domačimi navijači zakuhal oba zadetka v svoji mreži: Benfica je v 51. minuti povedla z enajstmetrovko Joãa Maria, nato pa je nesporazum v vrstah belgijskih prvakov za končnih 2:0 v 88. minuti izkoristil David Neres. Povratni tekmi bosta 7. marca.

V Dortmundu sta se srečala trenerja Edin Terzić in Graham Potter, ki sta skupaj leta 2018 opravljala Uefino licenco Pro. Tokrat sta lahko svoje znanje kazala na najvišji ravni eden proti drugemu. Začetek tekme je bil živahen, nekoliko konkretnejši pa so bili Londončani, ki so v 17. minuti tudi zadeli, vendar je Thiago Silva gol dosegel z roko, tako da je ostalo pri 0:0. Sebastien Haller je na drugi strani v 27. minuti meril le malce mimo Chelseajevega gola, ob še naprej dinamični predstavi, v kateri je bil Dortmund celo nekoliko boljši, pa je Chelseajeva zimska okrepitev João Felix po protinapadu v 38. minuti zadel okvir vrat. Že pred tem je Portugalec zapravil še eno lepo priložnost za goste.

Emre Can in Gregor Kobel poskrbela, da je zmaga ostala doma

Tudi uvod drugega polčasa je ponudil dogajanje na obeh straneh z nekaj streli in posredovanji vratarjev, v 63. minuti pa je Adeyemi pokazal spretnost in hitrost v protinapadu, ko je šel mimo čuvajev, tudi zadnjega med njimi, najdražje zimske okrepitve Enza Fernandeza, ter na koncu še vratarja Arrizabalage ter žogo poslal v prazno mrežo za 1:0. V 78. minuti je Emre Can z izbijanjem s črte svojih vrat preprečil izenačenje Kalidouju Koulibalyju, v 95. minuti pa je domači vratar Gregor Kobel obranil še zadnji nevaren strel Fernandeza na privlačni tekmi enakovrednih tekmecev.

V Belgiji pa je Benfica, ki je pozimi ostala že brez omenjenega Fernandeza, zasluženo slavila. V uvodu tekme sta imeli obe ekipi svoje priložnosti, po nekaj nevarnih zaporednih napadih pa so Portugalci v 26. minuti prek Antonia Silve, ki je žogo z glavo poslal malce čez gol, zapravili dotlej najlepšo priložnost. Ob koncu polčasa so Belgijci tudi zadeli, a iz rahlega prepovedanega položaja.

David Neres (v rdečem dresu) prodira med dvobojem v Bruggeju. FOTO: John Thys/AFP

Takoj v uvodu drugega polčasa je Gonçalo Ramos znova zagrozil pri Benfici, vendar je bil premalo natančen iz bližine, je pa isti igralec nato priigral enajstmetrovko, ki jo je v 51. minuti unovčil João Mario. Portugalci, ki so imeli skupno več kot trikrat več strelov od tekmeca, so v 88. minuti podvojili prednost prek Neresa. Ta je zadel še v sodniškem dodatku, a iz prepovedanega položaja, vmes pa je še eno priložnost za Benfico zapravil Gonçalo Guedes.

Že v torek je Paris Saint Germain je gostil Bayern iz Münchna izgubil z 0:1, Milan pa je z enakim izidom slavil proti Tottenhamu. Prihodnji teden bodo še preostale prve tekme osmine finala, v torek bo Eintracht Frankfurt gostil Napoli, Liverpool pa novega klubskega svetovnega prvaka Real Madrid. Dan pozneje bo Inter Samirja Handanovića igral proti Portu, Leipzig Kevina Kampla pa proti Manchester Cityju.

Povratne tekme bodo 7., 8., 14. in 15. marca. Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo nato 17. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11., 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.