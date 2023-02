Kingsley Coman in Brahim Diaz prva junaka končnice

Začetek izločilnih bojev v Uefini ligi prvakov je prinesel prva vrhunca, po katerih so četrtfinalu bližje nogometaši Bayerna in Milana, obe moštvi sta zmagali z 1:0. Še posebej dragocena je bila zmaga Münchenčanov v derbiju večera, saj so v gosteh ugnali Paris Saint-Germain, čeprav so pogrešali Sadia Maneja.

Po dokaj nezanimivem prvem polčasu je edini gol za Bavarce v 53. minuti dosegel Francoz Kingsley Coman, tudi strelec zmagovitega gola proti PSG v finalu lige prvakov 2020 v Lizboni. Domači vratar Gianluigi Donnarumma pri njegovem nizkem strelu ni najbolje posredoval.

Štiri minute pozneje se je rekonvalescent Kylian Mbappe pridružil v konici Parižanov Lionelu Messiju in Neymarju, vendar ni spremenil rezultata. V 82. minuti je sodnik razveljavil njegov zadetek iz protinapada zaradi ofsajda Nuna Mendesa. V 92. minuti je Benjamin Pavard pri gostih dobil drugi rumeni karton zaradi prekrška nad Messijem.

Milančani so prekosili Tottenham z 1:0, edini gol je zabil Brahim Diaz že v 7. minuti. Tudi sicer so bili podjetnejši in dobrih deset minut pred koncem tekme dvakrat nevarno zagrozili prek Charlesa De Ketelaereja in Malicka Thiawa. Angleži so bili na drugi strani bolj ali manj nenevarni.

Povratni tekmi bosta na sporedu 8. marca.