Irureta romal, Pep izgubil lase, Juventus so torpedirali

Danes se začenjajo izločilni boji v nogometni ligi prvakov, v katerih ne bo velikanov, kot sta Juventus in Barcelona. Osrednja para bosta zadnja finalista Real Madrid vs. Liverpool ter PSG vs. Bayern. Ko gre na izpadanje, je mogoče vse. Pri Uefi so sestavili seznam največjih presenečenj v osminah finala in četrtfinalih, prav je, da pred začetkom spomladanskega plesa v LP osvetlimo najbolj zanimive.