Clasico na Bližnjem vzhodu hitro končan, Barcelona razbila Real

Nogometaši Barcelone so zmagovalci španskega superpokala. V Savdski Arabiji so v finalu nadigrali Real Madrid s 5:2. Katalonci so več kot prepričljivo prišli do 15. superpokalnega naslova. Čeprav so branilci naslova povedli že v 5. minuti prek Kyliana Mbappeja, je Barcelona na odmor odšla s prednostjo 4:1. Najprej je zadel Lamine Yamal (22.), nato z bele točke Robert Lewandowski (36.), tri minute kasneje Raphinha in tik pred odmorom še Alejandro Balde.

Raphinha je na začetku drugega polčasa zadel za 5:1, nato pa je vratar Barcelone Wojciech Szczesny dobil rdeč karton in poskrbel za bolj izenačen drugi del. Rodrygo je v 60. minuti znižal na končni rezultat 5:2, kaj več pa zvezdnikom iz Madrida ni uspelo.

Lamine Yamal in Alejandro Balde sta se veselila odmevne zmage na svoj način. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Robert Lewandowski je prispeval svoje v veliki zmagi Barcelone. FOTO: Pedro Nunes/Reuters