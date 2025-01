Odslej gre zares: Olimpija v Španiji, Maribor v Turčiji, Celje v Istri

V nadaljevanju preberite:

Na obzorju je ena najzanimivejših sezon 1. SNL v zadnjem desetletju. Trije klubi odkrito merijo na naslov prvaka, le eden od njih bo zadovoljen konec maja, dva bosta razmišljala o menjavi trenerja, tako usodno pomembno je končati sezono na vrhu, ki prinaša udobno pot do enega od Uefinih tekmovanj. Dotlej je še daleč, klubi so začeli priprave na štart drugega dela sezone 2024/25, ki ga bodo odprli 31. januarja. V taborih Olimpije, Maribora in Celja ne skrivajo najvišjih ambicij, »dark horse«, kot bi rekli Angleži, bodo nogometaši Kopra.

Trener Victor Sanchez je moštvo iz Stožic odpeljal v svojo domovino – prek zagrebškega letališča – za polna dva tedna, v taboru Olimpije so navdušeni nad razmerami za trening v vadbenem središču Pinatar Arena v Murcii in hotelu Thalasia Costa de Murcia. Mariborčani so prek Gradca in Antalyje že prišli do Beleka, kjer bodo do 25. januarja. Najbližje so odpotovali državni prvaki Celjani, trener Albert Riera pripravlja moštvo za boj na treh frontah, Štajerci pa bodo v Umagu do 18. januarja.

To je torej izhodišče Olimpije, Maribora in Celja pred izjemno zanimivim in nepredvidljivim nadaljevanjem sezone, pred katerim lahko navijači upravičeno pričakujejo veliko. Več v članku.