Benjamin Šeško potrdil zmago s hitrostjo 126 km/h

Bundesliga je vse bolj zanimiva, nogometaši Leipziga so v 16. kolu nemške lige gostili Werder iz Bremna in zmagali s 4:2. V Leipzigu sta tekmo začela tako Benjamin Šeško kot Kevin Kampl, po 81 dneh se je po poškodbi vrnil Xavi Simons. Prav ta je domačim priigral vodstvo v 24. minuti. Toda že na začetku 26. minute so gosti lepo izigrali domačo obrambo in zadeli prek Mitchella Weiserja.

Sedmi gol Šeška v tej sezoni bundeslige

Simons je v 35. minuti Leipzig spet popeljal v ospredje, ko je prodrl s sredine igrišča in žogo poslal pod prečko, v 48. pa je Šeško zagotovil vodstvo s 3:1, potem ko se je odločil za močan strel s slabih 20 metrov (namerili so hitrost žoge 126,4 km/h) in žogo poslal pod prečko. To je bil njegov sedmi gol v prvenstvu.

Kevin Kampl je prispeval svoj delež k novi zmagi Leipziga. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

V 61. minuti je Šeško z novim močnim strelom meril previsoko, domači so nato zapravili še nekaj priložnosti, eno lepših v 81. minuti slovenski znanec Antonio Nusa, ko je po prodoru zadel vratnico. Je pa v 90. minuti Christoph Baumgartner potrdil dobro igro gostiteljev za 4:1. Oliver Burke je v sodniškem dodatku le kozmetično popravil končni izid.

Bayern ima na vrhu 39 točk, sledijo Bayer Leverkusen s 35, Eintracht Frankfurt in Leipzig s po 30 ter Mainz z 28 točkami. Holstein Kiel je z osmimi točkami predzadnji na lestvici bundeslige.