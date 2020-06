Cristiano Ronaldo prvič poraženec na dveh finalnih tekmah zapored

Torino - Četudi seveda še naprej brez gledalcev na tribunah, italijansko prvenstvo ponuja po prekinitvi nadaljevanje zanimivega boja za vrh, saj moštvi Juventusa in Lazia loči le ena točka razlike (63:62). Prvi je serijski zmagovalec zadnjih let, zataknilo pa se mu je pred dvema dnevoma v pokalu. Na tekmi proti Napoliju belo-črni niso našli poti do mreže, za konec so ostali praznih rok pri enajstmetrovkah, največjih kritik zahtevnih privžencev pa je bil deležen udarni zvezdnik Cristiano Ronaldo. Zdaj je pred njim in soigralci popravni izpit na ponedeljkov večer (21.45) v Bologni.



Portugalski as sicer rad postavlja nove mejnike v svoji karieri, ta zadnji pa ni ravno za njegovo pohvalo. Juventusov poraz proti Napoliju je za Portugalca v dresu torinskega kluba pomenil, da je prvič v karieri izgubil v dveh zaporednih finalnih dvobojih klubskih tekmovanj. Gazzetta dello Sport je 35-letnika imenovala za najslabšega igralca na igrišču, kritiziral ga je tudi nekdanji italijanski napadalec Luca Toni. Krivdo za slabo predstavo Ronalda je večina zvalila na trenerja Maurizia Sarrija, ki pa ima sedaj do omenjenega ponedeljka in nove preizkušnje za točke serie A v Bologni.