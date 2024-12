Darilo za 18. rojstni dan, obisk pri Ronaldu

Španski napadalec pri Milanu Alvaro Morata je v priljubljeni YouTubovi oddaji »24 ur s profesionalnim nogometašem« razkrival bolj sproščeni dnevni ritem nogometaša. Med drugim je nekdanji nogometaš Reala, Atletica Madrida, Chelseaja, Juventusa odkril, kakšno darilo mu je za 18. rojstni dan pripravil bratranec.

»Njegovo darilo je bilo srečanje z Ronaldom, Nazariom, fenomenom. Kako lahko dobiš takšno darilo? Poznal ga je, ampak je bilo zelo težko ujeti trenutek za srečanje, za kosilo ali večerjo. Po eni od večerij me je poklical in me odpeljal k Ronaldu na obisk. Spomnim se, da sem šel v sobo, kjer je imel majico iz finala svetovnega prvenstva leta 2002, nogometne čevlje, zlato žogo … Kakšno uro sem ostal pri Ronaldu. Gledal sem ga in si rekel, da to ne more biti on. Povedal mi je, da lahko karkoli vzamem s seboj, ker sem zelo dobra oseba. In podaril mi je dres s SP leta 2002 ter nekaj parov ’kopačk’. Tudi repliko zlate žoge mi je želel dati,« ni skrival navdušenja 32-letni evropski prvak.

Med drugim je priznal, da se mu je na igrišču najslabše godilo ob postavnem Liverpoolovem Nizozemcu Virgilu van Dijku.