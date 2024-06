V preobrazbi je bila zgled tekmovalna Hrvaška

Ni je v pokru največjih favoritov, Francije, Anglije, Nemčije, Portugalske, in ni na »naslovnicah«, a na euro prihaja s samozavestjo, da lahko osvoji že četrti naslov evropskega prvaka. To je Španija! S takšno držo ima evropska prvakinja iz leta 2012 tudi podporo v domovini.

Selektor Luis de la Fuente je zamenjal Luisa Enriqueja in preobrazil moštvo. Strogi komentatorji in analitiki so selektorju že dvignili palec za morda najpomembnejšo preobrazbo. Poleg bolj vsestranske igre je reprezentanca še zelo tekmovalna. Takšno oznako si je v zadnjem desetletju utrdila Hrvaška. Tako pravijo Španci, ki posredno pojejo hvalnice našim južnim sosedom, s katerimi se zadnja leta srečujejo zelo pogosto. Tudi letos se bodo in so se tudi na zadnjem euru, ko so v trilerju z osmimi goli in po podaljšku bili uspešnejši Španci. Ustavili so se v polfinalu proti Italiji.

Luis de la Fuente je na dobri poti. FOTO: Jaime Reina/AFP

De la Fuente nima slovesa vrhunskega igralca, a se je od leta 2013 brusil in pripravljal za najpomembnejšo vlogo. Bil je selektor selekcij do 19 let, do 21 let in do 23 let. Najboljše moštvo je prevzel leta 2022.

»Verjamem v Španijo, ker vidim, da gre za skupino, ki ima pozitivno energijo, ki se dobro razume. Ima vodjo, ki je trener, ki sestavlja postave brez spomina. Selektorji so vedno sestavljali zasedbo s spominom, glede na napake iz prejšnjih tekem,« je nekdanji reprezentančni vratar Santiago Canizares pojasnil, zakaj zaupa aktualni španski zasedbi.

Drugo mnenje o tem, zakaj Španijo vidi v vlogi favoritov, je podal selektor Severne Irske Michael O'Neill. »Zanima me, kako bodo njeni tekmeci poskušali ustaviti število taktičnih različic, s katerimi napada Španija,« se je po porazu z 1:5 spraševal Irec.

Generalka je potrdila smer in udarnost »furije«, v kateri napada z različnimi taktičnimi različicami in z več napadalci. Ni vse odvisno od strelske razpoloženosti napadalcev. Največkrat je bil tarča kritik najboljši strelec v tem rodu Alvaro Morata. Ko je bilo treba, ni dosegel gola. Zdaj mu je lažje.

»V napadu imamo veliko različic in to je pomembno, saj bodo na evropskem prvenstvu zagotovo prišli trenutki, ko se jim bomo morali zateči,« je povedal s 35 goli najboljši strelec v tej reprezentanci in četrti na večni lestvici.

Alvaro Morata je najboljši strelec španske reprezentance. FOTO: Jaime Reina/AFP

Odlični obrambni zvezni igralci in dolga klop napadalno usmerjenih igralcev z ustvarjalnimi presežki je bila osnovna De la Fuentejeva zamisel. V taktičnem smislu je Enriquejevi dinamiki, ki se je spremenila v igro s tisoče podaj z malo nevarnosti, dodal raznovrstnost.

Španija ni odvisna od veteranov ali bolj izkušenih igralcev, njena moč so mlajše sile. V ospredju sta »genija« iz Barcelone, Lamine Yamal in Pedri. Slednji je glavni krivec za nasmeške. De la Fuente ga je pomaknil bliže tekmečevim vratom in dobil še enega igralca, ki ni le podajalec, ampak je nevaren za gol.

Španija je na zadnjih treh velikih tekmovanjih, na SP v Rusiji 2018 in v Katarju 2022 ter na covidnem euru pred tremi leti izpadla po streljanju enajstmetrovk.