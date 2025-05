Delo podarja posebno prilogo: finale lige prvakov

Evropska nogometna zveza (Uefa) praznuje 70-letnico lige prvakov, najbolj priljubljenega tekmovanja na svetu. Pred sobotnim finalom med Interjem in PSG smo ustvarili posebno edicijo na 120 straneh, ki bo priložena petkovemu Delu .

Priloga 70 let lige prvakov je bogat vsebinski izdelek. V posebnih intervjujih so nam približali paradni produkt Uefe njen predsednik Aleksander Čeferin, strelca golov v finalih Dejan Savićević (1994) in Predrag Mijatović (1998), slovenski pridih je obogatil Jaka Bijol, ki je spoznal himno lige prvakov v majici moskovskega CSKA.

Predstavili smo glavne adute Parižanov in Milančanov. Razkrili smo finančno ozadje lige prvakov in izluščili deset upov, ki bi lahko zaznamovali to tekmovanje v prihodnjih letih. V prilogi je še veliko več, tudi seznam Slovencev, ki so igrali v ligi prvakov, in primerjava med Messijem in Ronaldom.

Priloga ob 70-letnici lige prvakov.

Posebna priloga finale lige prvakov

Svet nevaren kot pred 70 leti, liga prvakov vse bolj odprtaAleksander Čeferin: Liga prvakov je največje športno tekmovanje na svetuJaka Bijol: Vidmu sem dal ogromno, napočil je čas za nov izzivDvoboj na Allianz Areni: Izkušnje proti mladostiZgodovina finalistov: Inter 62 let starejši, PSG dvakrat bogatejšiMünchen: Mesto živahnega utripa, piva in nogometaAllianz Arena: Dom bavarskega nogometa in nemški ponosIstván Kovács: Ko je v finalu sodil Transilvanec, so se veselili ItalijaniOusmane Dembele: V mestu luči je končno postal del nogometne eliteHviča Kvarachelija: Kvaradona bo gruzinski adut ParižanovLautaro Martinez: Iz Racingovega internata na vrh nogometne piramideFrancesco Acerbi: Nogometni bogovi so si pozno izbrali razvpitega branilcaSlovenski nogometaši v ligi prvakov: Brez svetega grala, a zelo vidni in uspešniDejan Savićević: Ko prvič osvojiš ligo prvakov, je naslednjič precej lažjePredrag Mijatović: V Madridu sem doživel največji sprejem v zgodovini klubaMessi – Ronaldo: Nekega dne se bosta skupaj smejala na večerjiČasovni stroj: Vznemirljivo potovanje do 70. finala lige prvakovMladi upi: Kdo bo zaznamoval ligo prvakov v prihodnjem desetletju?Pod dežnikom Uefe: Ena najboljših sezon v zgodovini klubskega nogometaFinančno ozadje lige prvakov: Naslednji cilj pet milijard evrov na sezonoSezona lige prvakov 2024/25 v številkah