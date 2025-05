Cole Palmer je Londončanom prinesel evropsko lovoriko

Nogometaši Chelseaja so z zadnjim mesecem sezone lahko zelo zadovoljni. V angleški ligi jim je uspel juriš, ki je varovancem Enza Maresce prinesel ligo prvakov, v finalu konferenčne lige pa so sezono po zmagi s 4:1 proti Betisu kronali še z evropsko lovoriko. Junak je bil Cole Palmer z dvema asistencama.

V prvih minutah tekme je bil Betis, v skupinskem delu konferenčne lige tudi tekmec Celja, boljši nasprotnik, zmedeno obrambo Chelseaja je po devetih minutah po podaji Isca kaznoval razigrani Ezzalzouli. Nato je Chelsea prevzel posest, a si ni pripravil nobene omembe vredne priložnosti, Betis je bil bližje drugemu zadetku.

V drugem polčasu se je ekipa v modrem prebudila, po podaji Palmerja je z glavo v 65. minuti najprej zadel kapetan Enzo Fernandez, pet minut kasneje pa še Nicolas Jackson, ki je žogo v gol porinil z ramo. Akcijo je s preigravanjem na desni strani kazenskega prostora začel Palmer, ki je nato poslal odlično žogo na rob petmetrskega prostora.

Soccer Football - Conference League - Final - Real Betis v Chelsea - Wroclaw Stadium, Wroclaw, Poland - May 28, 2025 Chelsea's Cole Palmer looks on REUTERS/Dylan Martinez Foto Dylan Martinez Reuters