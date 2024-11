Do Modrićevega orjaka na štirih kolesih z najvišjim popustom

Navijači Reala Madrida in jeklenih konjičkov znamenitega nemškega proizvajalca avtomobilov BMW bodo imeli na voljo nakup avtomobila, ki ga je vozil njihov najljubši nogometaš pri Realu. Bavarski velikan je pred tedni v Realovi družini, med nogometaše in nogometašice ter košarkarje in košarkarice, razdelil nove avtomobile za sezono 20924/25. Le eno leto starim so se morali pri Realu odpovedati.

Pri BMW pa so se za »črni petek« odločili, da bodo avtomobili, ki so jih vozili Luka Modrić, Jude Bellingham, Vinicius Junior in drugi asi naprodaj preko svoje mreže rabljenih vozil BMW Premium Selection. Na voljo je 38 vozil, ki jih je mogoče kupiti s popusti od med 28 odstotkov do 42. Najugodnejši je avtomobil, ki ga je vozil hrvaški zvezdnik Luka Modrić. Njegov BMW iX xDrive50 je na voljo le za 87.000 evrov. Ni malo, toda vrednost novega je kar 149.735 evrov. Popust znaša kar 42 odstotkov, pri čemer je Modrić z njim opravil le 8690 kilometrov.