Ob robu eura tudi o avtomobilski industriji

Dan pred jutrišnjo nogometno tekmo med Slovenijo in Srbijo v Münchnu je v tem bavarskem mestu potekal poslovno-investicijski kongres. Zvezna dežela Bavarska je pomembna gospodarska partnerica za Slovenijo, denimo za dobavitelje avtomobilski industriji.

Konference ste se udeležila tudi predsednik vlade Robert Golob in gospodarski minister Matjaž Han, ki sta se srečala tudi s predsednikom vlade Bavarske Markusom Söderjem, Han pa tudi z bavarskim ministrom za gospodarstvo, deželni razvoj in energijo Hubertom Aiwangerjem.

Kongresa se je udeležilo več kot 150 slovenskih in nemških podjetij, gospodarskih združenj in ustanov. Han je ob odprtju kongresa izrazil zadovoljstvo nad številčno udeležbo: »Ta dokazuje, da obstaja velik interes za poglabljanje poslovnih vezi z Bavarsko. Hkrati pa tudi, da šport združuje. In športni dogodki, kot je EURO 2024 predstavljajo odlično priložnost za športno, turistično in gospodarsko promocijo ter za krepitev vsestranskega sodelovanja.«

FOTO: Leon Vidic/Delo

Nemčija je najpomembnejša slovenska trgovinska partnerica za Švico, s katero ima Slovenija rekordno menjavo zaradi Novartisovega logističnega centra na Brniku. Zahtevnejše gospodarske razmere v Nemčiji zaradi tamkajšnjega padca povpraševanja so se odrazile tudi na slovenskem izvozu v največje evropsko gospodarstvo, ki se je lani vrednostno skrčilo za tri odstotke na 7,4 milijarde evrov. Padec je omilila visoka inflacija, saj je bil količinsko padec občutnejši. Krčenje izvoza se nadaljuje tudi letos, saj se je izvoz v prvih štirih mesecih glede na enako obdobje lani zmanjšal za 3,4 odstotka. Zmanjšuje se tudi uvoz iz Nemčije.

Med nemškimi zveznimi deželami je Bavarska druga najpomembnejša gospodarska partnerica, na četrtem mestu po obsegu tujih neposrednih investicij ter na prvem mestu po obisku turistov. Z Bavarsko je Slovenija lani ustvarila 20,2 odstotka celotne blagovne menjave z Nemčijo. Celotna blagovna menjava z Bavarsko je v letu 2023 znašala 2,8 milijarde evrov. Največ slovenskega izvoza v to južno zvezno deželo predstavljajo polizdelki in sestavni deli, zlasti za elektro, strojno in avtomobilsko industrijo, glavnina bavarskega izvoza v Slovenijo pa so končni izdelki, v prvi vrsti avtomobili in stroji.

Oktobra dogodek za avtomobilske dobavitelje

Matjaž Han je za Delo povedal, da se je Aiwangerjem pogovarjal tudi o carinah na uvoz električnih vozil s poreklom iz Kitajske. Nemčija nasprotuje višjim carinam, ki jih je napovedala Evropska komisija, Slovenija pa do tega po Hanovih besedah še ni zavzela stališča. Treba je namreč preučiti, kaj bi to pomenilo za slovensko industrijo. Nemški avtomobilski proizvajalci so pomembni kupci izdelkov slovenskih podjetij, denimo BMW, ki ga je obiskal Han. Tam se je pogovarjal s Tomažem Starmanom, ki je v BMW pristojen za področje načrtovanja in vodenja kakovosti dobavljenih kosov, kar vključuje razvoj procesov ter ocenjevanje in izbiro dobaviteljev. »Kot Slovenec je pripravljen pomagati, tako da bomo oktobra organizirali srečanje s slovenskimi dobavitelji,« je še rekel Han.

Poleg zelene in digitalne transformacije avtomobilske industrije na gospodarskem ministrstvu vidijo priložnosti za poglobitev sodelovanja tudi na področjih zagonskih podjetij in spodbujanja inovativnosti, vesoljskih tehnologij, vodikovih tehnologij ter turizma.

Na bilateralnem srečanju sta se sogovornika dotaknila tudi vesoljskih tehnologij in 50. obletnice delovanja Stalne mešane bavarsko-slovenske komisije, ki bo prihodnje leto, kar načrtujejo obeležiti z več dogodki.