FOTO:Dr. Vogrin: Slovenija ni samoten otok znotraj Evrope

Maribor

V Ljudskem vrtu so s treningi začeli v petek in nadaljevali danes. FOTO: NK Maribor

Vadba v manjših skupinah in brez kontakta

V nekaj tednih možne tekme

- Strokovni direktor UKC Maribor in vodja zdravniške službe NK Maribor, dr., je ob začetku treningov v Ljudskem vrtu za spletno stran slovenskih prvakov pojasnil, kakšen je protokol za vadbo.»Temeljno izhodišče je, da so igralci brezpogojno zdravi, ko pridejo na trening. NZS je predpisala, kako izvajati nadzor in klubom posredovala navodila. Vsakega igralca se kontaktira dan pred treningom, v večernih urah. Pripravljen je poseben vprašalnik, ki zajema klinično sliko, če so prisotni kakšni znaki, ko bi lahko govorili o covidu-19, prav tako pa tudi epidemiološki vprašalnik s preverjanjem, ali so bili v stikih z osebo, ki bi lahko imela okužbo,« pojasnjuje Vogrin.»Če so vsi odgovori negativni, se igralec lahko naslednji dan udeleži treninga, vendar se še ob prihodu preveri klinična slika s strani fizioterapevta, izmeri se telesna temperatura in če so ti pogoji izpolnjeni, lahko gre igralec na igrišče. Vadba poteka v manjših skupinah, kontaktna igra ni dovoljena. Dodatni pogoji so, da se ohranja primerna socialna distanca tudi med treningom, vsi rekviziti so razkuženi in se razkužujejo večkrat med samim treningom. Med drugimi ukrepi je bila ukinjena tudi prehrana v klubski jedilnici, zelo pomembno pa je, da igralci tudi v prihodnje dosledno spoštujejo karantenski način življenja. Da se izogibajo vsakršnim socialnim stikom, ki bi lahko ogrozili njihovo zdravje in da to velja tudi za njihove družinske člane,« dodaja.Med vračanjem nogometašev v vadbeni proces se posebna pozornost namenja načrtovanju obremenitev, z namenom preprečitve morebitnega povečanega števila poškodb. »Po osmih tednih se na vidno zadovoljstvo igralcev in trenerjev začenjajo aktivnosti. Tako dolgotrajnega premora prej niso bili nikdar deležni, igralci na to niso bili pripravljeni. Vmes so trenirali po individualnem programu, vendar ne z ekipo, kar bistveno spremeni zadeve. To pomeni, da bo zdaj izjemnega pomena postopno odmerjanje naporov ob sodelovanju strokovnega štaba in vseh služb, ki v klubih skrbijo za športnike. Najprej je treba analizirati, v kakšnem stanju so igralci in jih potem individualno pripravljati na začetek tekmovalnega pogona. Če se bo pri komu od igralcev ugotovilo, da ni v primerni telesni pripravljenosti in obstaja tveganje poškodb, se bo njegova vrnitev v delovni ritem podaljšala. Moramo pa na ta način skrbeti za vse igralce in preprečiti poškodbe, v kolikor je to mogoče.«Ob ponovnem zagonu treningov se vzpostavljajo tudi pogoji za ponovno igranje. V Nemčiji se prvenstvo nadaljuje že ob koncu tedna, kmalu tudi v številnih drugih državah. Kdaj lahko pričakujemo v Sloveniji? »Slovenija ni samoten otok znotraj Evrope. Menim, da lahko z dokajšnjo gotovostjo in s strokovnimi argumenti sledimo državam, ki so na tem področju kakšen korak pred nami. Previdnost ni odveč, vendar ocenjujem, da ob zadostitvi epidemioloških kriterijev lahko načrtujemo začetek tekmovalnega dela v obdobju nekaj tednov. Seveda ob upoštevanju navodil NIJZ in ministrstva za zdravje. Veselimo se začetka tekmovanja, šport je del družbe in ga iz tega ne moremo izvzeti,« še poudarja Vogrin.