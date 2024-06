Armenija je selektorjevo prvo sito za 26 mož za evropsko prvenstvo

V nadaljevanju preberite:

Dvanajst dni pred uvodno tekmo slovenske nogometne reprezentance na evropskem prvenstvu v skupini C proti Danski v Stuttgartu (16. t. m.) se začenja zares. V današnji (18) prvi pripravljalni preizkušnji v Stožicah proti Armeniji bo selektor Matjaž Kek dopolnil beležko plusov in minusov pri igralcih, ki še upajo, da jih bo odpeljal v Nemčijo. Še več bo razkrila in odločila druga, veliko bolj selektivna pripravljalna tekma, sobotna proti Bolgariji.

V Nemčijo bo šlo 26 nogometašev, vsaj 23, kolikor so jih lahko selektorji odpeljali na velika tekmovanja doslej, jih je z 99 odstotno verjetnostjo že na Kekovem seznamu. Eden od njih je Adam Gnezda Čerin, ki je že v pričakovanju eura. »Bitka za uvrstitev v moštvo za Nemčijo ni lepa stvar. Zato je selektor,« je povedal Idrijčan.

Ali je že »Nemec« tudi Josip Iličić, ve le selektor, toda prav največji mojster, ki ima s slovensko reprezentanco izključno neporavnane tekmovalne račune (z njim v glavni vlogi ni bilo uspehov), bi lahko bil rdeča nit obeh pripravljalnih tekem.