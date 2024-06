Francoska zveza jasna: brez politike v izbrani vrsti

Francoska nogometna zveza (FFF) je v izjavi za javnost pozvala, naj se domača politika »izogiba kakršnikoli obliki pritiska in politični rabi francoske nogometne reprezentance« v luči nedavnih in prihajajočih volitev, piše francoska tiskovna agencija AFP.

»Zelo zavezani svobodi izražanja se pridružujemo pozivu h glasovanju na vseh volitvah, vendar želimo, da bi vsi razumeli in spoštovali naš položaj nevtralnosti,« je FFF zapisala v izjavi za javnost. To je poslala predvsem domačim medijem, ki pokrivajo reprezentanco galskih petelinov na evropskem prvenstvu v Nemčiji.

Proti Nacionalnemu zboru

Sporočilo za javnost je odgovor odločnemu stališču, ki ga je v soboto zavzel napadalec izbrane vrste Marcus Thuram. Ta je pozval k »borbi, da Nacionalni zbor (vodilna stranka skrajne desnice), ne pride na oblast« na prihajajočih predčasnih parlamentarnih volitvah.

Francozi veljajo za prve favorite evropskega prvenstva. FOTO: Franck Fife/AFP

Olivier Giroud, Ousmane Dembele, Benjamin Pavard in drugi varovanci selektorja Didierja Deschampsa so sicer prosili svoje rojake, naj izpolnijo svojo državljansko dolžnost do glasovanja na volitvah, in nič več, dodaja AFP.

Vsi francoski reprezentanti, ki bodo prvo tekmo na EP odigrali v ponedeljek proti Avstriji, so se udeležili pogovorov o posledicah rezultatov nedavnih evropskih volitev v Franciji, na katerih je zmagala omenjena skrajna desničarska stranka z 31,4 odstotka glasov.