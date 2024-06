Na Hrvaškem vre od nezadovoljstva, Dalić: Bili smo brez energije

Berlin se v teh dneh bolj kot nemška zdi hrvaška prestolnica, hrvaške zastave so na vsakem koraku, ogromno rojakov in hrvaških izseljencev, ki že dlje časa živijo v Nemčiji, je prišlo podpirat rojake. Kulisa je bila pripravljena za odlično tekmo, a so Španci že v prvem polčasu razkrili vse slabosti hrvaške ekipe in slavili s 3:0.

Razočarani hrvaški navijači upajo, da bo reprezentanca v nadaljevanju pokazala boljši obraz. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Navijači so bili besni, po tekmi je bilo v Berlinu kar nekaj nemirov. »Preveč sem plačal za karto, da bi spremljal takšno ekipo. Vprašajte Dalića, kaj sploh počne,« je za Jutarnji list povedal eden izmed njih. In kaj je o porazu povedal hrvaški selektor Zlatko Dalić? »Bili smo brez energije, bili smo popolnoma nemočni, Španci pa so dobro izkoristili svoje priložnosti. Stali smo predaleč od igralcev, nismo bili agresivni, najhuje pa je, da smo ob koncu prvega polčasa iz kota dobili poceni tretji gol, po njem je bila tekma odločena.«

Navijači se sprašujejo, kaj točno je želel doseči z menjavami in zakaj je že v 65. minuti potegnil iz igre kreatorja na sredini igrišča Luko Modrića in Matea Kovačića: »Želel sem ju spočiti in prihraniti, kmalu bo na sporedu naslednja tekma. Želel sem tudi videti, kaj lahko naredi Ivan Perišić. Imamo še dve tekmi, vemo, kakšen je naš cilj in skušali ga bomo izpolniti.«

V težki skupini B so zdaj Hrvati na zadnjem mestu, v naslednji tekmi jih čaka boj z Albanci, ki so se dobro zoperstavili Italijanom. Branilci naslova so prišli do zasuka in zmage z 2:1, zdaj za napredovanje realno potrebujejo le še točko. »Zadovoljen sem z zmago, z igro pa ne preveč,« je bil kratek selektor Luciano Spalletti, zvezni igralec Federico Chiesa pa je dodal: »Moramo biti bolj učinkoviti in prej rešiti vse dvome o zmagovalcu na tekmah, kjer prevladujemo.«