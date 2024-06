Sheringham oster: Kane ni nezamenljiv, Foden bi moral na klop že pred polčasom

Angleški selektor Gareth Southgate je na prvi tekmi eura 2024 proti Srbiji na igrišče poslal kopico nadarjenih mladih zvezdnikov, ki pa so v drugem polčasu trpeli in komaj rešili celo kožo. Najslabši oceni sta si prislužila kapetan Harry Kane in Phil Foden, ki sta igrala vseh 90 minut. Nekdanji angleški reprezentant Teddy Sheringham meni, da bi bilo treba oba zamenjati, Fodna že pred koncem prvega polčasa. Ga bo nekdanji soigralec iz domačega eura leta 1996 poslušal?

»Menim, da bi moral biti Southgate dovolj pogumen, da zamenja katerega koli igralca, tudi Kana. Vsak je zamenljiv, o tem ni dvoma. Harry potrebuje počitek, še ga bomo potrebovali kasneje. Tudi če je na klopi, je še vedno kapetan. Če bo Anglija na koncu osvojila naslov, bo on tisti, ki bo dvignil pokal ne glede na to, ali je bil član začetne enajsterice. Gre za višje dobro in dobro je, da je Harry pravi ekipni igralec,« je prepričan Sheringham, poleg Oleja Gunnarja Solskjaerja junak preobrata Manchester Uniteda v finalu lige prvakov leta 1999 proti Bayernu.

Gareth Southgate nerad spreminja svoje zamisli. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Kane je bil proti Srbom odrezan od igre, imel je priložnost postaviti piko na i, a je z glavo meril v prečko. Toda v četrtek bo napadalec Bayerna in najboljši strelec bundeslige verjetno začel tekmo z Dansko.

Glede Fodna, ki je bil bleda senca najboljšega igralca premier league, Sheringham meni, da bi moral na klop že v prvem polčasu, namesto njega pa bi moral vstopiti Eberchi Eze iz Crystal Palaca. »Foden je bil neprepoznaven, čeprav bi moral biti agresiven. Na desni strani je bil Bukayo Saka aktiven in od tam je prišel gol, leva stran pa je bila povsem nenevarna. Anglija mora biti nevarna z obeh krilnih položajev. Eze ali Anthony Gordon bi bila dobra alternativa, če Fodnu ne gre,« je še povedal Sheringham.

Teddy Sheringham pravi, da je vsak igralec zamenljiv. FOTO: Phil Noble/Reuters

Anglija in Slovenija bosta tekmici 25. t. m. v Kölnu.