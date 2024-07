Španija je moštvo majhnih in neizkušenih mož, deluje kot mladinsko

Pred 16 leti na euru v Švici in Avstriji je bil vratar št. 1 v nemški reprezentanci, ki je izgubila v finalu proti Španiji z 0: 1 (Fernando Torres), zdaj pa je Jens Lehmann dobil priložnost, da si privošči reprezentanco, ki bo v petek v Stuttgartu četrtfinalna ovira za Nemčijo. Postavni Nemec, znan po ostrem jeziku in iskrivih misli, ni varčeval. »Španija? To je moštvo majhnih in neizkušenih mož, deluje kot mladinsko,« je spustil pod pasom Špancem 54-letni Lehmann, ki je bil kot član »Elfa« na treh evropskih prvenstvih. Lehmann je nato izenačil kritike. Prav nič diplomatsko se je lotil tudi Nemčije, spodbudile so ga kritične besede reprezentanta Joshua Kimmicha o načinu dela selektorja Juliana Nagelsmanna.

»Joshua je povedal, da še vedno ne ve, kakšen sistem imajo. Meni se zdi moteče, če je tekma v petek, bi že v ponedeljek moral vedeti, kateri sistem želiš igrati,« ima vedno pronicljiv in zanimiv pogled Lehmann, ki je v vratih Arsenala spisal zgodovinsko sezono 2003/04. Londonski klub je osvojil premier league brez enega samega poraza.