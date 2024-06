Prvi dan osmine finala: Nemci trepetajo, kaj zmore rdeče-beli dinamit?

Na evropskem prvenstvu gre zdaj za vse ali nič in brez možnosti za popravek spodrsljaja. Prvi današnji izločilni tekmi osmine finala sodita v kategorijo velikih, evropske prvake Italijane bodo v Berlinu napadli Švicarji, gostitelje prvenstva Nemce pa v Dortmundu dolžniki iz skupinskega dela tekmovanja Danci. Jutrišnja nedeljska dvoboja v Gelsenkrichnu in Kölnu iz zornega kota strokovne javnosti, navijačev in stavnic že imata znanega zmagovalca, Angleži naj bi strli trde Slovake, Španci pa avtsajderje Gruzince.

Švica – Italija: Šele razplet zadnjih tekem je razkril, kako pomemben je bil izenačujoči gol Mattia Zaccagnia proti Hrvatom. Če ga ne bi zabil, bi bili branilci naslova s tremi točkami že doma. Azzurri so pokazali, da še premorejo eno od svojih najbolj prepoznavnih značilnosti in se lahko izvlečejo, ko so skoraj na tleh. Toda selektor Luciano Spaletti mora najti nekaj več v »squadri«, ki ni posebej zvezdniška, a je italijansko požrtvovalna ter s talentom v obrambi. Interjev 25-letni obrambni steber Alessandro Bastoni in Bolognin 22-letni Riccardo Calafiori sta ob vratarju Guianlugiju Donnarummi najmočnejša aduta. Švicarji so pod taktirko selektorja Murata Yakina taktično odlično vodeni in uigrani. Enakovredni so v vseh linijah in imajo posameznike s potezo in hitrostjo več. Tip: 0

Nemčija – Danska: V nemškem taboru že imajo kurjo polt. Danci, vse prej kot dobri v skupinskem delu tekmovanja, preizkušajo »Elf«,kot si ga je osmislil najmlajši selektor na euru Julian Nagelsmann. Veliko kombinacij ni, če bodo Nemci preskočili Dance, so dejansko kandidati za naslov. Toda glavna neznanka je, kako močan je rdečo-beli dinamit, ki na euru sploh še ni pošteno eksplodiral. »Tekma s Švico je bil opozorilni strel,« je zadnji dvoboj Nemcev v skupinske delu tekmovanja vpletel v današnjo tekmo nekdanji selektor Nemčije Berti Vogts, poraženec v finalu leta 1992, ko so Danci senzacionalno osvojili naslov evropskega prvaka. »Zdajšnje dansko moštvo ni tako močno, kot je bilo tisto, ki je bilo lačno uspeha in brezskrbno. Le igrali so nogomet in nas presenetili, ker smo jih podcenjevali. Torej, brezu podcenjevanja,« je dal rojakom nasvet 77-letni Vogts. Tip: 1

Anglija – Slovaška: »Je bilo to vse, kar zmorete.« Tako se sprašuje angleška javnost. In tudi drugi, ki so v Angliji videli celo prvega favorita prvenstva. Moštvo z veliko talenta, ki naj bi naposled na otok prineslo tudi evropski naslov, ni pokazalo veliko. Zakaj, to morda ve le selektor Gareth Southgate, ki se zaveda, da morajo njegovi izbranci biti v formi v izločilnih tekmah. Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka so veliki dolžniki, v njihovih 'nogah' je usoda Anglije. Slovaki niso lahek zalogaj in so »rutinerji«, ki bodo takoj zagrabili priložnost, če jim jo bodo ponudili zvezdniški tekmeci. Tip: 1

Če je bil razlog za slabše predstave pričakovanje otroka, bo Phil Foden (levo) v proti Slovakom lahko sproščen in nabrušen. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Španija – Gruzija: Špance so pred turnirjem redki postavljali v vlogo glavnih favoritov, po skupinskem delu in treh zmagah v skupini smrti so morda celo največji. Selektor Luis De la Fuente nima skrbi, njegov kolega na gruzinski klopi Willy Sagnol prav tako ne. Prvi zvezdnik Hviča Kvarachelija, s tremi goli presenetljivo prvi strelec Georges Mikautadze in drugi so že naredili več, kot so realno pričakovali, zdaj pa se lahko samozavestnejše zoperstavijo igralnemu stroju, ki jim je že v kvalifikacijah dal lekcije. Španci so Gruzincem nasuli 10 golov ob dveh zmagah (7:1, 3:1). Prav proti Gruzicem je De la Fuente prvič skupaj preizkusil Lamina Yamala in Nica Williamsa, zdaj močna, če ne celo najmočnejša aduta Špancev. Tip:1