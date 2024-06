Konec čakanja: pripnite pasove, začenjajo se izločilni boji, prvič s Slovenci

Po dveh dneh zatišja se nadaljuje evropsko prvenstvo v nogometu v Nemčiji. Začenjajo se izločilni boji, prvi tekmi osmine finala bosta Švica – Italija (18.00) v Berlinu in Nemčija – Danska (21.00) v Dortmundu. Zelo disciplinirani Švicarji bodo izzvali evropske prvake, ki ne sodijo v ožji krog favoritov in delujejo ranljivi. Gostitelji pa bodo želeli še povečati nogometno evforijo v domovini, toda morali bodo streti trd danski oreh. Slovenija bo v ponedeljek skušala uprizoriti čudež v Frankfurtu in izločiti Portugalce, prvake iz leta 2016.

Še 16 reprezentanc od 24 ostaja v igri za večno slavo. Med njimi prvič tudi Slovenija, ki se je v osmino finala prebila po veliki točki proti prvemu favoritu eura 2024 iz Anglije. Danes bosta znana prva četrtfinalista. V nemškem glavnem mestu se bosta na olimpijskem štadionu soočili Italija in Švica. Azzurri so branilci naslova iz leta 2020, ko so v finalu na londonskem Wembleyju po izvajanju 11-metrovk premagali Angleže. Ti že od leta 1966 čakajo na slavo, toda na prvih treh tekmah zvezdniška ekipa selektorja Garetha Souhtgata ni pokazala nič posebnega in so bili kljub premoči jalovi proti Sloveniji v Kölnu.

Se bodo Italijani veselili, kot so se gola proti Hrvaški? FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Švicarji so pokazali dobro igro v skupinskem delu in ostali neporaženi. Na kolenih so imeli tudi Nemčijo, a podobno kot igralci Matjaža Keka prejeli zadetek v sodnikovem dodatku. Pred tem so ugnali Madžare in remizirali s Škoti. Selektor Murat Yakin ima nadarjeno in izkušeno zasedbo, ki se lahko kosa z Italijo. Ta je v predtekmovanju prikazala toplo-hladno igro, po preobratu premagala Albanijo, izgubila s Španijo in pokopala Hrvaško z golom v izdihljajih tekme.

Selektor Luciano Spalleti se zaveda omejitev svojih varovancev, toda kot velik strateg zna iz njih izvleči maksimum, četudi z machiavelistično taktiko, v kateri cilj opravičuje sredstvo. Tudi nepriljubljeni in skoraj pozabljeni »cattenaccio« včasih pride prav. Obeta se bitka na okopih, v kateri lahko zmagovalca odloči en gol, ena napaka.

Švicarji bi lahko bili presenečenje prvenstva. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Druga tekma bo drugačna, imela bo severnjaški pridih. Nemci so pod Julianom Nagelsmannom naredili korak naprej po vrsti razočaranj od osvojitve mundiala leta 2014. Pričakovanja v največji evropski gospodarski velesili so narasla po zmagah proti Škotski in Madžarski ter srečni vrnitvi s Švico. Jamal Musiala bi lahko bil hit prvenstva, 19-letnik iz Bayerna je dosegel že dva gola.

Danska? Ima ogromno talenta, ki ga poosebljata mladi Rasmus Højlund iz Manchester Uniteda in Pierre-Emile Højbjerg iz Tottenhama. Vratar Kasper Schmeichel in Christian Eriksen, še en zvezdnik rdečih vragov, pa prinašata strast in izkušnje. Danci so morda proti Sloveniji pričakovali več od točke, a potem bili povsem enakovredni Angležem, za konec pa razbili srbske sanje s pragmatičnih 0:0. To bo ponovitev finala z EP 1992, na katerem so »južni« Vikingi senzacionalno osvojili naslov, potem ko so na Švedsko prispeli s plaže zaradi razpada nekdanje Jugoslavije.

Nobeno moštvo si ne želi igrati proti Italiji, ker imamo bogato nogometno zgodovino. Smo tudi branilci naslova in nikoli ni lahko igrati proti nam. Stephan El Shaarawy, reprezentant Italije

Danci so pokazali kakovost. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Seveda so vse oči slovenskih navijačev uprte v ponedeljek, ko se bodo Benjamin Šeško, Jaka Bijol, Andraž Šporar in Jan Oblak s tovariši spopadli s Portugalci in želeli Cristianu Ronaldu pokazati, da nedavna zmaga v Stožicah ni bila zgolj revijalna ...

Jamal Musiala je dosegel dva gola za Nemćijo. FOTO: Damien Meyer/AFP

V nedeljo bosta tekmi Anglija – Slovaška (18.00) in Španija - Gruzija (21.00), v ponedeljek Francija – Belgija (18.00) in že omenjena Slovenija – Portugalska (21.00), v torek pa še Romunija – Nizozemska (18.00) in Avstrija – Turčija (21.00).