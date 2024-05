Xi Jinping prekinil Evrovizijo, na finale lige prvakov bi šel peš

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih tednih smo lahko zaznali neposrečeno primerjavo med Pesmijo Evrovizije in nogometom, natančneje ligo prvakov, polfinalna izbora obeh spektaklov sta bila namreč ob podobnem času. Drži, da je nehvaležno razpravljati o individualnih preferencah, toda ob relativno visoki medijski aktivaciji po Evropi je smiselno pozicionirati produkte, ki da menda delijo Evropejce.

Če je tiktok, ki je nastal šele pred sedmimi leti, dokončno glasbeno razvrednotil Evrovizijo, ki občasno deluje kot karnevalska Copacabano, na nogometnem igrišču kraljuje podobna vsebina kot pred dvajsetimi leti, ko je dobil večji pospešek razvoj interneta. In še vedno je treba zabiti gol več od tekmeca, pri tem pa biti enako in enotno oblečen kot pred 150 leti, ko je začela nastajati priljubljena igra z žogo.

Razlika je očitna: liga prvakov ohranja rdečo nit, tradicijo in spoštovanje do navijačev – ti so videli gol na vseh tekmah letošnje končnice –, evrovizija vse bolj spominja na karneval in različne manifestacije ter je vse manj glasbena. Trenda ni mogoče prezreti, prav tako ga bo težko ustaviti – dobro za nogometne navijače, slabo za ljubitelje glasbe.