Tadić nezadovoljen s selektorjem

Pred četrtkovo tekmo med Slovenijo in Srbijo vre v srbskem taboru. Kapetan srbske reprezentance Dušan Tadić je včerajšnjo tekmo proti Angliji začel na klopi in na zelenico prišel v 61. minuti. S to odločitvijo selektorja Dragana Stojkovića je bil Tadić nezadovoljen, kar je dal jasno vedeti tudi po tekmi. »Vodja ekipe sem. Menim tudi, da sem najboljši igralec Srbije,« je povedal Tadić, ki je še dodal, da kljub temu spoštuje odločitev Stojkovića. »Seveda sem mnenja, da bi moral začeti tekmo, vendar spoštujem odločitev selektorja. Če pravi, da moram igrati pol ure, to pomeni, da bom igral pol ure,« je sklenil srbski kapetan.

Stojković je pojasnil, da je Tadića pustil na klopi zaradi taktičnih razlogov. »To je moja odločitev, tako jaz vidim situacijo. Okrog tega ni polemike,« je situacijo komentiral srbski selektor. Tadić se je dotaknil tudi četrtkovega obračuna s Slovenci: »Mislim, da jim lahko povzročimo bolečino, a ne bo lahko. Najprej moramo okrevati.«

Srbska reprezentanca je na svoji prvi tekmi prvenstva klonila proti Angliji. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Za Tadićem je dobra sezona v dresu turškega Fenerbahčeja, ki jo je zaključil s 16 goli in 16 asistencami v vseh tekmovanjih, Fenerbahče pa je sezono končal na drugem mestu, tri točke za mestnim tekmecem Galatasarayem. Slovenija in Srbija se bosta pomerili v četrtek ob 15.00 na Allianz Areni.