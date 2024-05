Lendavčani govoricam lahko najlažje odgovorijo z zmago

V nadaljevanju preberite:

Današnja prva tekma dodatnih kvalifikacij za 1. SNL med Nafto in Kalcerjem Radomljami (17.30) pod Lendavskimi Goricami bi bila lahko privlačna »predigra« za jutrišnji finale pokala Pivovarne Union v Stožicah. Še bolje bi bilo, če bi bila res tudi tekmovalna in negotova. Toda pred prvimi 90 minutami igre je ključno vprašanje: si lendavski klub sploh želi napredovati? Povratna tekma bo v nedeljo v Domžalah.

V končnici drugoligaškega prvenstva in do predzadnjega kola so več ali manj zanesljivo vodilni na lestvici Lendavčani pomenljivo izgubljali točke in vrata napredovanja na stežaj odprli zelo razigranim Ajdovcem. V zadnjih petih tekmah so osvojili sedem točk, Ajdovci 13, v drugem delu je razmerje v točkah: 19:27.

Še bolj bode v oči podatek, da so tudi v edinem letošnjem medsebojnem dvoboju zanesljivo zmagali z 2:0, jeseni so sicer prepričljivo izgubili z 0:3. Lendavčani imajo tudi boljši strelski izkupiček, saj so ob enaki razliki v golih (+ 24) in kljub rezultatsko slabemu zaključku sezone zabili 55 golov, Ajdovci 49.