Hrvaška ura resnice v Glasgowu, zvečer bitka za Britanijo v Londonu

Slovaška se po vzpodbudni zmagi nad Poljsko v prvem krogu tekmovanja vrača na zelenico po dveh potrjenih okužbah z novim koronavirusom, zaradi katerih proti Švedski v Sankt Peterburgu ne bo igral branilec Denis Vavro. Pozitiven je bil tudi član strokovnega štaba reprezentance, medtem pa so njihovi petkovi tekmeci Švedi iz Seville prišli vsaj tako zadovoljni, potem ko so z »bunkerjem« onemogočili favorizirano Španijo in iztržili remi z 0:0.



Pred pomembno tekmo se je po porazu z Anglijo že znašla hrvaška reprezentanca, ki se bo v Glasgowu tokrat pomerila s Čehi. Tiso na zelenici škotskega nacionalnega štadiona pred dnevi užalostili gostitelje z zmago z 2:0, pozornost vseh na Otoku pa bo seveda usmerjena v večerni obračun med Anglijo in Škotsko na Wembleyju. Gostovanja škotskih navijačev v prestolnici so legendarna, a tokrat jih v luči trenutnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa oblasti opozarjajo, da naj se tovrstnim pohodom vzdržijo. Wembley je sicer že lep čas razprodan, torej bo tekmo spremljalo nekaj več kot 22.000 navijačev.



Skupina D, 2. krog:

18.00 Glasgow: Hrvaška – Češka

21.00 London: Anglija – Škotska



Skupina E, 2. krog:

15.00 Sankt Peterburg: Švedska – Slovaška





