Jan Oblak: Kaznovali so že najmanjšo napako

V uvodnih dveh dneh svetovnega klubskega prvenstva onstran Atlantika je med stroko in navijači, predvsem po Evropi, največ pozornosti pritegnila tekma nogometašev PSG in madridskega Atletica. Resda so bili prvi v vlogi favoritov, v spominu ostaja zlasti njihova sanjska predstava iz letošnjega finala lige prvakov proti milanskemu Interju (5:0), vseeno pa le ni bilo pričakovati, da bodo tokrat podobno odpihnili tudi španske tekmece, ki za povrh že več let slovijo po čvrsti obrambi na čelu z našim Janom Oblakom v vratih.

Toda slovenski reprezentančni kapetan je moral kar štirikrat po žogo v mrežo. Pri madridskem športnem dnevniku As, ki nogometaše ocenjuje s tremi zvezdicami – ena predstavlja najslabšo oceno, tri pa pripadejo najboljšim na igrišču –, je Oblak prejel le eno. Nihče pri njegovem moštvu ni dobil vsaj dveh, nekateri, med njimi tudi zvezdnik iz napada Antoine Griezmann, so ostali neocenjeni. Pri vnovič odlični pariški zasedbi sta bila s po tremi zvezdicami nagrajena Portugalec Vitinha in gruzinski čudežni deček Hviča Kvarachelia. Tekmo si je na razprodanem štadionu v Pasadeni ogledalo 80.000 navzočih.

Po tekmi je Škofjeločan za omenjeni časnik poudaril: »Ta izid nam vsekakor ne privablja dobrih občutkov. Težko je izgubiti z 0:4, a PSG je bil zares močan. Povrh nam tudi nekatere sodniške odločitve niso bile naklonjene, a takšen je pač nogomet. Pariško moštvo je glede tekmovalne pripravljenosti najmočnejše na svetu, kaznuje tudi najmanjšo tekmečevo napako. Pretirano lahko smo prejemali gole.«

V naslednjem kolu, in sicer v petek, bo Atletico igral s Seattlom (ZDA), PSG pa z Botafogom (Bra).