V ZDA prerešetali Atletico, Bayern zabil deset golov

Slovenski nogometni reprezentant Jan Oblak je klubsko svetovno prvenstvo v ZDA začel s porazom. Njegov Atletico Madrid je v Los Angelesu igral proti evropskemu prvaku Paris Saint Germainu ter izgubil z 0:4. Atletico in PSG sta odprla boje v skupini B, v kateri sta še Botafogo in Seattle Sounders.

Parižani so obdržali dobro formo iz finala lige prvakov ter španski zasedbi v prvem polčasu zabili dva zadetka, njuna avtorja sta bila Fabian Ruiz in Vitinha, obakrat je bil podajalec Hviča Kvarachelia.

Razveljavili gol Atletica

Madridčani so v 57. minuti sicer zadeli prek Juliana Alvareza, a so gol razveljavili, za nameček pa je Clement Lenglet 20 minut pozneje dobil še drugi rumeni karton, tako da so Španci zaključek tekme odigrali z igralcem manj. V tem so Parižani dodali še piko na i z goloma Sennyja Mayuluja in Kang-in Leeja z bele pike za 4:0.

Fabian Ruiz in Jan Oblak FOTO: Mike Blake/Reuters

V skupini C sta se najprej merila Bayern München in Auckland, povsem pričakovano so Bavarci odpravili amaterje iz Oceanije z 10:0, pri čemer je Jamal Musiala po vstopu s klopi dosegel tri gole, Kingsley Coman, Michael Olise in Thomas Müller so dodali po dva, enega pa je prispeval Sacha Boey. V tej skupini sta še Boca Juniors in Benfica.

Achraf Hakimi in Jan Oblak FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

"Ne rabimo pohval, posel smo opravili. Igrali smo pošteno. Mogoče bo na koncu odločala tudi razlika v danih in prejetih zadetkih. Ko tekmec ostaja zadaj in se brani, je vedno težko doseči deset zadetkov," je po tekmi za DAZN povedal trener Bayerna Vincent Kompany.

Tudi Gradišar in Ratnik

Že v noči na nedeljo pa sta prvenstvo odprla egiptovski Al Ahly z Nejcem Gradišarjem in Inter Miami z Lionelom Messijem. Tekma se je končala brez golov. Palmeiras in Porto se bosta v tej skupini merila po polnoči po slovenskem času. Na prvenstvu bo od Slovencev poleg Gradišarja in Oblaka igral tudi Marcel Ratnik. Njegov Al Ain iz Združenih arabskih emiratov bo v skupini G igral proti Juventusu, ta obračun ga čaka v noči na četrtek, Manchester Cityju in Wydadu.