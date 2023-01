Jan Oblak mrežo ohranil nedotaknjeno

Nogometaši Atletico Madrida so vpisali deveto zmago v španskem prvenstvu in z njo ohranili četrto mesto na lestvici, ki še vodi v elitno ligo prvakov v naslednji sezoni. Pred domačimi gledalci na štadionu Metropolitano so premagali Valladolid s 3:0.

Za Atletico Madrid je to šele druga zmaga v zadnjih sedmih nastopih v ligi. V tej seriji so Madridčani ugnali zgolj zadnjeuvrščeni Elche.

Tokrat so vprašanje zmagovalca rešili v prve pol ure igre. V razmaku desetih minut so dosegli tri zadetke; v 18. minuti je zadel Alvaro Morata, nato pa sta bila natančna še Antoine Griezmann (23.) in Mario Hermoso (28.).

Slovenski čuvaj mreže Jan Oblak je šestič v tej sezoni la lige ohranil mrežo nedotaknjeno.