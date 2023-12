Jürgen Klopp še ni povsem prepričal nekdanjih asov Liverpoola

V pričakovanju predbožičnih ligaških tekem evropski nogometni velikani kar tekmujejo, kdo bo izrekel bolj odločno podporo Uefi in nasprotovanje projektu superlige. Na igriščih pa bo konec tedna živahno le v treh ligah elitne peterice. Največ pozornosti bo pritegnil današnji derbi Liverpool – Arsenal ob 18.30 med vodilnima v angleškem prvenstvu.

Stavite na svojega favorita v evropskih nogometnih derbijih. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Londončani imajo eno točko prednosti pred svojimi tokratnimi gostitelji (in presenečenjem sezone Aston Villo), zato bodo na Anfieldu odmevali močni udarci z obeh strani. Zmagovalca pa lahko odločijo že podrobnosti. Liverpool že skoraj 14 mesecev, od spodrsljaja proti Leedsu, ni klonil na domačih tleh, toda po neučinkoviti predstavi proti bledemu Manchester Unitedu (0:0) se njegovi navijači bojijo, da bi lahko prvič po marcu 2021 odigral dve zaporedni tekmi brez golov na svojem igrišču. In čeprav na vseh angleških prizoriščih ni okusil poraza v zadnjih desetih nastopih – Arsenal je v tem času klonil na gostovanjih pri Newcastlu in Aston Villi –, ni povsem prepričal niti svojih nekdanjih asov.

10 zaporednih tekem brez poraza v DP je za Liverpoolom, Arsenal je v tem času klonil dvakrat.

Jamie Carragher vztraja, da še ni prepričan, da je Liverpool resen kandidat za naslov prvaka, a pravi, da bi lahko današnji derbi vplival na njegovo razmišljanje. »Po številu osvojenih točk so aduti trenerja Jürgna Kloppa zasluženo tik pod vrhom. S prikazano igro pa doslej niso blesteli. Proti Arsenalu se jim bo ponudila imenitna priložnost za izboljšanje vtisa, a še vedno menim, da moštvo potrebuje nekaj okrepitev, predvsem v zvezni vrsti, da bi bilo lahko bolj stanovitno. Na izboljšanje sem računal šele po poletnem remontu, zdaj je moštvo korak pred časom,« meni Carragher, ki je med celotno kariero branil barve Liverpoola. Nekdanji adut Manchester Uniteda Gary Neville je medtem prepričan, da lahko le Arsenal ogrozi novo šampionsko zmagoslavje ManCityja.

Jan Oblak bi lahko tudi danes imel veliko dela. FOTO: Vincent West/Reuters

Atletico po nov zalet

Mrtvilo na španskih igriščih bosta zapolnila Atletico Madrid in Sevilla (16.15) v dvoboju med četrtim in 15. na lestvici. Tekma bi morala biti na sporedu že septembra, a so jo preložili zaradi vremenskih razmer. Jan Oblak & Co. so minuli teden doživeli dve razočaranji, najprej so izgubili na gostovanju pri Athleticu iz Bilbaa z 0:2, nato pa so na domačem štadionu zapravili vodstvo s 3:1 proti Getafeju in na koncu iztržili le eno točko. Z zmago bi se pridružili Barceloni na tretjem mestu z 38 točkami, strateg Diego Simeone pa ne bo imel lahkega dela.

Njegov kolega Quique Sanchez Flores, že tretji trener Seville v tej sezoni, je prevzel krmilo v ponedeljek, naslednji dan pa so njegovi nogometaši prikazali znake prebujenja. V gosteh so ugnali Granado s 3:0 in se oddaljili od dna. Pred 18. Celto, ki je že pod mejo izpada, imajo tri točke naskoka.

Nogometno dogajanje v Italiji bo zaznamovalo predvsem soočenje med 8. Romo in 5. Napolijem ob 20.45. Moštvi ločita zgolj dve točki razlike (25:27), obe lovita 4. Bologno (28) in 3. Milan (32) na položajih, ki še vodijo v ligo prvakov. Rimljani so v letu 2023 zelo uspešni na domačem Olimpicu – bolj negostoljuben je bil le milanski Inter, na svojem štadionu pa je zgolj Atalanta zabila več golov –, a imajo težave proti vodilnim. V zadnjih 13 dvobojih z moštvi iz prve peterice serie A so doživeli devet porazov.