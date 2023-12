Španski klubi velikanoma: Zaslužite si na igrišču!

Po dnevu D, ki je zmajal obstoječe temelje evropskega klubskega tekmovanja, in odločitvi Sodišča evropske unije o tem, da ima ustanovitev evropska superliga (ESL) »zeleno luč«, so odzivi v večini evropskih držav izrazito nenaklonjeni do tekmovanja, ki ga najbolj in kot edina podpirata Real Madrid ter Barcelona. Večina drugih evropskih klubov in velikanov je že v sporočilih za javnost zavrnila možnost priključitvi novemu tekmovanju.

Real in Barcelona imata hude nasprotnike na domačih tleh. Predsednik LaLige Javier Tebas je eden najhujših kritikov ESL in je prepričan, da LaLiga ni v kakršni koli neposredni nevarnosti.

»Superlige ne bo čez dve ali šest let. Možnost ustanovitve superlige je enaka ničli. Nič se ni za pogajati. Ko te hočejo nagnati iz tvojega doma, se ne pogajaj,« je bil oster 61-letni pravnik in prvi mož španskih nogometne lige. Razen obeh največjih klubov, večina drugih nasprotuje zamisli o ESL, med njimi tudi Atletico Madrid. Sevilla je na socialnih omrežjih s sloganom »Zaslužite si na igrišču« sprožila kampanjo drugih španskih klubov.

Strm padec prihodkov

Posledice morebitnega odhoda iz LaLige Reala Madrida in Barcelone bi najbolj občutili prav španski klubi. Po študiji, ki jo je lansko leto naročila LaLiga bi velikana prihodke povečala za približno 100 milijonov €, Real s 736 milijonov € na 847 milijonov €, Bracelona s 675 milijonov € na 874 milijonov €. Že Atletico pa bi se soočil z velikim padcem, s 373 milijonov € bi njegovi prihodki znašali le še 138 milijonov €. Največji padec bi doživela Sevilla, njeni prihodki bi padli s 173 milijonov € na vsega 43 milijonov €.