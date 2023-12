Radenko Mijatović: Uspešno leto za Slovenijo

Danes so potegnili črto pod leto 2023 tudi v slovenski nogometni družini in športni panogi, ki združuje dobrih 60.000 registriranih igralcev, 1750 trenerjev in 700 sodnikov. Tradicionalna prireditev NZS na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je pritegnila v metropolo približno 500 gostov, ki so najraje obujali spomine na preboj moške članske reprezentance na evropsko prvenstvo.

To je med uspehi leta poudaril tudi predsednik NZS Radenko Mijatović, ki je v govoru izpostavil tudi evropske dosežke mlajših reprezentanc in Olimpije. Večer so zaznamovali tudi komentarji o sodbi sodišča EU v primeru, ki jim ni mogel ubežati niti gost z najvišjim činom, predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Na EP bodo ambasadorji Slovenije

»Vedno je lepo biti tu, moram pa priznati, da je letošnji trenutek še posebej izjemen. Leto je bilo nepozabno in polno presežkov,» je dejal Mijatović ob spominu na uspešne kvalifikacije za EP 2024. Spomnil se je tudi podpore navijačev, ki so napolnili tribune na reprezentančnih tekmah, ter vsem skupaj položil na dušo, da bodo v Nemčiji na EP ne le navijači, ampak tudi ambasadorji Slovenije.

Selektor Matjaž Kek (desno) bo že v začetku leta popeljal nogometaše v ZDA. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Ta dogodek ni le športni spektakel, ampak tudi priložnost, da se pokažemo v mednarodni skupnosti,« je dodal in naštel tudi uspešne nastope drugih selekcij, tudi mlajših, futsalskih in klubskih, prav tako pa je pohvalil delo sodnikov in trenerjev.

Prireditev s številnimi gosti so popestrili glasbeno-pevski nastopi, tudi klavirsko-zborovsko obarvana predelava navijaške pesmi Slovenija gre naprej s Petrom Lovšinom. Ta bo zagotovo odmevala tudi med EP, na katerega se bo slovenska vrsta temeljito pripravila. Neuradno se bo marca v Ljubljani merila tudi s Portugalsko. V marčevskem terminu bo sicer še ena pripravljalna tekma, še dve pa junija.

Selektor Matjaž Kek bo sicer že v začetku leta nogometaše peljal v ZDA, kjer se bodo 20. januarja pomerili z domačo selekcijo. Ker tekma ne bo v uradnem terminu Mednarodne nogometne zveze, bo imel Kek za tekmo v San Antoniu na voljo igralce, ki bodo imeli v januarju zimski premor.

Aleksander Čeferin na današnji prireditvi NZS. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Čeferin: Nič ne more zasenčiti tega praznovanja

Z novinarji je ob robu sprejema spregovoril tudi Čeferin, ki se ni mogel izogniti vprašanjem o današnji sodbi sodišča EU v sporu med Uefo in snovalci superlige. »Vsekakor je škoda, da se o tem toliko govori danes, tukaj gre za slovenski nogomet in za sijajno leto, ki se izteka,« je dejal in ponovil stališče, da superlige ne bo.

»Brez skrbi, nič ne more zasenčiti tega praznovanja, nič ne more zasenčiti naše uvrstitve na evropsko prvenstvo, ki ga vsi nestrpno pričakujemo. Propadli projekt tega res ne more zasenčiti,» je dodal.