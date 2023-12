Pravilo Uefe in Fife neskladno s pravom EU, beseda nazaj sodišču v Madridu

Sodišče Evropske unije je podalo svoje mnenje glede tožbe Superlige proti Uefi in Fifi in pritrdilo tožnikom, da so pravila Uefe in Fife preveč restriktivna. Sodišče je v obrazložitvi zapisalo, da pravni okviri Uefi in Fifi ne omogočajo, da pogojuje sodelovanje v svojih nogometnih tekmovanjih z nesodelovanjem v morebitnih drugih tekmovanjih, kot je bila predlagana superliga. Sodišče EU je odločilo, da tudi v tem primeru veljajo pravila prostega trga, saj gre za tržno dejavnost, in da so odločitve Uefe in Fife v nasprotju s prostim pretokom blaga in storitev.

Tebas: Svoje tekmovanje so lahko ustanovili že prej

»Pravila Uefe in Fife, ki določajo, da mora vsako tekmovanje pred ustanovitvijo pridobiti njihovo odobritev ter omejevanje klubov in igralcev, ki nastopajo v teh tekmovanjih, je protizakonito,« je sodišče zapisalo v povzetku obrazložitve. Sodniki so dodali, da morajo biti pravila Uefe in Fife glede potrjevanja novih nogometnih tekmovanj nediskriminatorna, objektivna in transparentna, da ne bi omejevala dostopa do prostega trga. Ugotovili so, da pravila krovnih organizacij tega ne upoštevajo in da posledično izkoriščajo svoj dominantni položaj znotraj nogometa.

FOTO: Dado Ruvić/Reuters

Evropsko sodišče je še dodalo, da so pravila Fife in Uefe glede ekskluzivnega trženja pravic, povezanih z njihovimi tekmovanji, potencialno škodljiva za vse deležnike v nogometu, saj jim potencialno preprečujejo, da bi uživali sadove novih zanimivih tekmovanj znotraj nogometa. Eden glavnih nasprotnikov Superlige, predsednik La lige Javier Tebas, je v odziv na omrežju X zapisal: »Uspelo jim je zastrupiti ozračje in zasejati dvom, kot sem napovedal. Nikoli jim nihče ni omejeval pravice, da ustanovijo svoje tekmovanje, to pravico so imeli in jo še vedno imajo. Vprašanje pa je, ali mora biti to tekmovanje pod okriljem Uefe in Fife.«

Odločitev sodišča Evropske unije ni zavezujoča

Odločitev sodišča Evropske unije ni zavezujoča, je zgolj priporočilo sodiščem posameznih držav in ne pomeni, da »morajo biti tekmovanja, kakršna je superliga, nujno odobrena«. V obrazložitvi so zapisali, da bo moralo sodišče v Madridu samo presoditi, ali morda nekatere druge koristi nogometnih tekmovanj pod okriljem Uefe, predvsem delitev finančne pogače tudi manjšim klubom, ne pretehta in je zato v interesu nogometa.

Aleksander Čeferin s pokalom za zmagovalca lige prvakov. FOTO: Reuters

V središču tožbe glede superlige je bilo vprašanje, ali je Uefa ravnala prav in znotraj pravnih okvirov, ko je 12 klubom, ki so želeli ustanoviti nogometno superligo, zagrozila s sankcijami. To je bila srž tožbe, ki so jo vložili klubi, Uefa pod vodstvom Aleksandra Čeferina na drugi strani se je zagovarjala, da niso nikomur preprečili, da ustanovi svojo ligo.

So pa pri tem jasno povedali, da na dveh stolih naenkrat ne bodo mogli sedeti, klubi naj se zato odločijo med ligo prvakov (in evropskimi ter svetovnimi prvenstvi) ter med superligo. 12 klubov, ki je želelo zaprto elitno tekmovanje, je s tožbo ugovarjalo, da je šlo pri tem za nelojalno omejevanje konkurence, sodišče EU pa je v odločbi ustanoviteljem Superlige pritrdilo. Tožbo so klubi vložili maja 2021, po skoraj tisoč dneh je torej znana odločitev sodišča Evropske unije.