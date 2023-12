Pravila so pravila, držati se jih mora tudi zmagovalec lige prvakov

Na ponedeljkovem žrebu parov šestnajstine finala lige prvakov je prišlo manjšega in neprijetnega incidenta. Pri vstopu v dvorano, kjer so izpeljali žreb, so varnostniki ustavili Javierja Zanettija, nekdanjega zvezdnika Interja in zdaj podpredsednika kluba. Razlog je bil enostaven, Argentinec je pozabil akreditacijski karton, zaradi česar mu varnostniki niso dopustili vstopa. Zanettiju so rahlo popustili živci in se je z dvignjenim glasom lotil reševanja zagate ter je prepričeval, da je na žrebu v vlogi podpredsednika Interja. Šele po posredovanju drugih varnostnikov so se stvari umirile in Zanetti, ki je v ligi prvakov igral kar 159 tekem in je leta 2010 kot kapetan črno-modrih dvignil pokal za zmagovalca LP, je lahko spremljal žreb. Prav posebej zadovoljen ni bil, letošnji finalist se bo pomeril z madridskim Atleticom, ki ga vodi njegov prijatelji, rojak in dolgoletni reprezentančni soigralec Diego Simeone.