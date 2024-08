Kampl in Šeško po 35 tekmah pomagala prvake spraviti na kolena

Glavna tekma tega konca tedna na nemških nogometnih zelenicah je potekala v Leverkusnu, kjer so aktualni prvaki gostili rdeče bike iz Leipziga. Zasedba Xabija Alonsa v novo sezono ni vstopila prepričljivo, v ne najbolj živahne prve pol ure srečanja v Leverkusnu pa so kljub vsemu izgledali kot boljša ekipa.

Nato sta Jeremie Frimpong in Alejandro Grimaldo do polčasa zadela za vodstvo z 2:0, še pred odmorom pa je na 2:1 znižal Kevin Kampl, v prvem polčasu najboljši posameznik Leipziga. Na Kampla je obramba Bayerja povsem pozabila, slovenski vezist je bil sam sredi kazenskega prostora in z glavo je lepo zadel v daljši vratarjev kot. Lepo priložnost z glavo je v prvem polčasu zapravil tudi Benjamin Šeško, ki je meril mimo desne vratnice.

Lois Openda nadaljuje, kjer je spomladi končal, in znova trese nasprotnikove mreže. FOTO: Uwe Kraft/AFP

V nadaljevanju je Leipzig pritisnil, gol Castella Lukebe v 53. minuti je bil zaradi prepovedanega položaja Šeška razveljavljen, štiri minute kasneje pa je slovenski napadalec lepo podal Loisu Opendi v prazen prostor, belgijski napadalec pa je iz težkega položaja z desne strani matiral tokrat skromnega vratarja Mateja Kovarja za 2:2.

Nekaj časa je kazalo na delitev točk, nato pa je v 80. minuti Openda udaril še enkrat. Bayer je znova krenil po izenačenje, a tokrat zasuka v sodnikovem dodatku za varovance Alonsa vendarle ni bilo in po 35 tekmah brez poraza so se v bundesligi znašli na kolenih. Lepizig je z dvema zmagama zdaj na vrhu nemške prvenstvene lestvice.