Šampionsko zdravilo lekarnarjev želijo tudi vrači

Najprej nogometni kviz. Kdo je bil v zadnji sezoni nemški prvak? Bayer(n)? Vsake oči imajo svojega slikarja, pa ne najslavnejšega nemškega Albrechta Dürerja, vse glede na to, ali prihajaš iz Leverkusna ali Münchna. Bayer je v sezoni 2023/24 osvojil zgodovinski dvojček, prvi naslov prvaka v bundesligi in pokalno lovoriko, slednjo šele drugo v klubski eri.

Farmacevti so uvodno dejanje sezone, superpokal, tudi že odločili v svoj prid, ligaški del pa se je začel sinoči z obračunom med Borussio iz Mönchengladbacha in prav Bayerjem. Ta je v pretekli sezoni s pozitivno trmo dobival dvoboje tudi v izdihljajih igralnega časa in ostal neporažen na 52 tekmah od 53, v Nemčiji ga nihče ni pokoril, a je klonil v finalu evropske lige proti Atalanti iz Bergama. Ključni človek šampionskega zasuka kluba iz industrijskega mesta pa je Xabier Alonso Olano. Če so udarno vlogo pri zmagoslavju španske reprezentance na letošnjem evropskem prvenstvu igrali Baski, je 42-letni nekdanji zvezdnik sredine igrišča z obrambnimi nalogami iz baskovskega mesta Tolosa s svojo trenersko miselnostjo dal »penicilin« nogometnim lekarnarjem. Ti pa bi še naprej »zdravili« načeto nemško nogometno prizorišče.

Trener Xabi Alonso je v pretekli sezoni po baskovsko uspešno selekcioniral šampionsko moštvo Bayerja iz Leverkusna. FOTO: Thilo Schmülgen/Reuters

Bayern iz bavarskega velemesta je namreč v zadnjem tekmovalnem obdobju »bolehal«, trener münchenskega velikana mora biti že vrač, da nogometne zle duhove prežene iz mesta ob reki Isar. Xavi Alonso se zaveda, da v novi sezoni tekmeci ne želijo več leverkusenskega »zdravljenja«, kljub ponudbam velikanov, svojih nekdanjih igralskih klubov Liverpoola, madridskega Reala in Bayerna, je ostal lekarnar, dokazati želi, da takšen uspeh lahko ponovijo. »Lanska sezona je že za nami. Bila je res neverjetna, a zdaj začenjamo znova, spet si moramo vse zaslužiti, moramo še napredovati in se izboljšati. A favorit v novi sezoni bo Bayern, to je povsem jasno. Naš cilj je, da ostanemo med najboljšo četverico, imamo dobro moštvo, to je stvaren cilj.« V sezono je šel z najbolj odmevno okrepitvijo, Aleixom Garcio iz Girone, ostal je as Florian Wirtz, pa tudi Granit Xhaka.

Pritisk na Bavarce

Bayern, nazadnje enajstkratni zaporedni nemški prvak, je spet moral prevetriti klop, vihar je odpihnil Thomasa Tuchla, prinesel nekdanjega belgijskega igralskega asa Vincenta Kompanyja, ki pa se kot trener še mora dokazati. Dokazal se je Harry Kane, a z njim niti Tottenham, niti angleška izbrana vrsta in niti Bayern ne osvajajo lovorik. Če igraš v Bayernu, to pomeni, da si del družine na vsakodnevnih temeljih. Komunikacija med trenerjem Tuchlom in nogometaši pa v zadnji sezoni ni bila pravšnja. Kompany dela na tem, da bi vzpostavil srečno slačilnico.

»Srečna« je tudi v tem, da je dobila za 100 milijonov evrov, kolikor je za okrepitve zapravil münchenski velikan, novih »članov družine«. Bodo Michael Olise, Joao Palhinha in Hiroki Ito pravšnje »sedli« v kulturno posebnost bavarske metropole? »V Leverkusnu bo v novi sezoni manj pritiska, kot ga bodo denimo čutili v Münchnu. Leverkusnu ni treba ničesar osvojiti, Bayern pa mora in ob tem pokazati še všečen nogomet. To pa je že pritisk,« navrže nekdanji (Bayernov) nogometni as Lothar Matthäus.

Šeško na polno

Drugi klubi? Na Borussio iz Dortmunda je vedno treba računati, pa seveda Leipzig, ta bo s svojih vrstah spet premogel slovenska »bundesligaša« Benjamina Šeška in Kevina Kampla. No, Šeško je seveda v bundesligi igral že pri avstrijskem Salzburgu, za klub iz vzhodne Nemčije pa je v pretekli sezoni zbral 14 zadetkov, zabil je na zadnjih sedmih tekmah. S tem je postal tudi najmlajši nogometaš (20 let, 353 dni), ki je zadel na sedmih zaporednih obračunih v bundesligi.

Leipzig je sicer ostal brez zvezdnika Danija Olma (Barcelona), a na Saškem letos tudi pričakujejo, da bo član slovenske reprezentance po sezoni »prilagajanja« in 18 golih v vseh tekmovanjih po nemški delovni navadi v novem službenem letu »obratoval« na polno.